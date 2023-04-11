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Gündem Muharrem İnce 7'li masayı topa tuttu! "Omurgasız İttifak"
Gündem

Muharrem İnce 7'li masayı topa tuttu! "Omurgasız İttifak"

Yeniakit Publisher
2023-04-11 12:29:00 -
Muharrem İnce 7'li masayı topa tuttu! "Omurgasız İttifak"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP lideri başta olmak üzere 6'lı masayı topa tuttu... "İttifaklar omurgalı olmalıdır. Onlarınki menfaat ittifakı".

Genel Başkanı Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona yönelik sert söylemlerini sürdürüyor. İnce, masaya davet edilmediğini, kendilerinin en başından itibaren yok sayıldıklarını belirtti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce:

"Biz ittifaklara karşı değiliz ama ittifaklar omurgalı olmalıdır. Onlarınki menfaat ittifakı." dedi.

MUHARREM İNCE: KILIÇDAROĞLU İLE HİÇBİR GÖRÜŞMEM OLMADI

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda 7'li koalisyona neden katılmadığını açıkladı.
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İnce, "29 Mart'tan önce veya sonra Kılıçdaroğlu'yla hiçbir görüşmem olmadı. Yakınındaki kişilerin bazıları kendilerini siyasi aktör yapmak için çıkıp açıklamalar yaptı. Önemsemedim. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüşmeyen birisi değilim. Özel telefonlarımızı bilmeyen insanlar değiliz. Ama herhangi bir görüşmemiz olmadı." dedi.

"MENFAAT İTTİFAKI"

İnce, sözlerini sertleştirerek şöyle devam etti:

Millet İttifakı'nı kurarken davet edilmedik, mutabakat metinleri yapılırken davet edilmedik. Yok sayıldık. Biz ittifaklara karşı değiliz ama ittifaklar omurgalı olmalıdır. Onlarınki menfaat ittifakı.

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