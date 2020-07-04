Muharrem Coşkun'dan Doğu Perinçek ve Ahmet Nesin'e çağrı! Madımak Olayları'nın planlayıcısı kim?

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Doğru Perinçek'e çağrıda bulunan Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin, "Hadi Perinçek bir Sivas Madımak hesaplaşması yapalım. Eğer cesaretin varsa.” dedi.

Konuyla ilgili çarpıcı ifadelerde bulunan Ahmet Nesin, "Perinçek hesap verebilecek mi? Sizce yaptıklarının sorumluluğunu alabilecek karaktere sahip mi?" sorusunu yöneltti.

Muharrem Coşkun'dan çağrı

Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, Perinçek ile Ahmet Nesin'e önemli bir çağrıda bulundu. Akit TV ekranlarından ve sosyal medya hesabından seslenen Coşkun, "AÇIK DAVET! 'Sivas Madımak Yangını' için Sayın Ahmet Nesin ve Doğu Perinçek'e açık davet.. Buyurun Sivas yangını ile yüzleşelim.. Canlı yayınla ekranımız size açık.. " ifadelerini kullandı.

Ahmet Nesin ne demişti?

Nesin, olayların gerekçesi olarak gösterilen Şeytan Ayetleri kitabının nüshalarının Aydınlık gazetesinde yayınlayanın babası Aziz Nesin değil, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek olduğunu söylemişti.

Aziz Nesin'in söz konusu kitabı özgürlük ve demokrasi adına yayınlamak istediğini belirten Ahmet Nesin babasının kitabı okumadığına dikkat çekmişti.

Kitabı Perinçek'in hapisten çıktıktan sonra Aziz Nesin'den habersiz olarak Aydınlık’ta yayınladığını da kaydeden Nesin "Kitabın nüshaları yayınlanınca ben hemen tabi babama telefon açtım. ‘Hayır benim hiç haberim yok bundan’ dedi. İlginç bir şey. Çok şaşırdım, çok kızdım. Şöyle kızdım. O zaman benim Düşün Yayınevim var. Hem de gazetecilik yapıyorum hem yayınevim devam ediyor. Kitabı kimse çıkartmak istemeyince ben yayınlamak istedim. Babam karşı çıktı. Bir aileden bir kişi yeter çünkü Ayetullah Humeyni, İran yönetimi Aziz Nesin hakkında ölüm fermanı vermişti. Sonra bu olayı onların yaptığını iyice nasıl anladım. Bir gün iyice geç olmuştu. Gazetede ya işim var ya da bu olaylardan dolayı tedirginim, olaylar devam ediyor. Genç bir kadın birkaç sayfa getirdi. Fark ettim ki çevirinin ikinci bölümüydü. Anladım ki Doğu Perinçek çeviriyi kendi elamanlarına yaptırıyor. Genç bir kadına... İlk fasikül yayınlanınca savcılıktan gazeteyi toplatılma kararı çıkartmıştı zaten. Sanıyorum 3-4 gün sürdü fasiküllerin yayınlanması. Son gün Doğu Perinçek ekibi, Şeytan Ayetleri başlığı altında Kuran Kerim’den bir örnek koydular gazeteye. O gazete de toplatıldı.” demişti.