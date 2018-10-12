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Muharrem ayının bereketi Ümraniye’de yaşandı

Ümraniye Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Muharrem ayı boyunca düzenlediği aşure dağıtım programlarla binlerce vatandaşa aşure ikram etti. Dağıtım noktalarında uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar düzenlenen aşure programlarından ötürü Ümraniye Belediyesine teşekkür etti.

12 Ekim 2018 Cuma 10:09
Muharrem ayının bereketi Ümraniye’de yaşandı

İslam Tarihi’nde önemli dönem noktası olarak bilinen ve Müslümanlar tarafından Hicri Yılbaşı olarak kutlanan Muharrem ayı yurdun dört bir köşesinde olduğu gibi Ümraniye’de de çeşitli programlarla kutlandı. Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği Muharrem ayındailçenin farklı noktalarında stantlar kuran Ümraniye Belediyesi, bu yılda aşure kazanlarını kaynatarak binlerce vatandaşa ikramda bulundu.

Kardeş Şehir Fojnica Unutulmadı

Ümraniye Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yılda Ümraniye’nin farklı noktalarında onlarca kazan aşure dağıtırken kardeş şehri Fojnica’yı unutmadı.Aşure ayının bolluk ve bereketini kardeş şehriyle de paylaşan Ümraniye Belediyesi; Bosna Hersek'in Fojnica ilçesinde bu yıl da aşure dağıttı. Başkan Hasan Can da Bosna Hersek Fojnica’daki aşure dağıtım programına katılarak muharrem Ayı’nın bereketini Fojnica’lı kardeşleriyle paylaştı.

Hem Ümraniye’de hem de Fojnica’da düzenlenen aşure dağıtım programlarına katılan binlerce vatandaş memnuniyetlerini dile getirerek, Ümraniye Belediyesi ve Başkan Hasan Can’a teşekkürlerini sundu.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 10:09
  1. Ümraniye Belediyesi

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