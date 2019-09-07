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Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur? 2019 Muharrem orucu takvimi

Muharrem ayı orucu, bugün birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Belirli günlerde tutulan Muharrem ayı orucunun bazı günlerde tutulması ise mekruhtur. Bu sebeple Muharrem orucu ne zaman tutulur sorusunu araştırmaya başlayanların sayısı arttı. Peki Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur? İşte, 2019 Muharrem orucu takvimi

07 Eylül 2019 Cumartesi 18:57
Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur? 2019 Muharrem orucu takvimi

Muharrem ayı orucu, bugün birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Belirli günlerde tutulan Muharrem ayı orucunun bazı günlerde tutulması ise mekruhtur. Bu sebeple Muharrem orucu ne zaman tutulur sorusunu araştırmaya başlayanların sayısı arttı. Peki Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur? İşte, 2019 Muharrem orucu takvimi

Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur?

Muharrem ayı orucu için 2019 yılında 8 Eylül Pazar günü ve 10 Eylül Salı günü niyetli olmak uygun görülmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı bu günlerin uygun olmasıyla ilgili şu bilgileri paylaşmıştır;

Peygamberimiz Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.

Yalnızca Aşure günü oruç tutulması Yahudilere benzeme endişesi ile mekruh görülmüş, Muharrem ayının 10. günü ile birlikte 9. veya 11. günününü de oruçlu geçirmek tavsiye edilmiştir. Peygamberimiz (s.a.s.) Muharrem ayının sadece 10. günü oruç tutmamıştır (Tirmizî, “Savm”, 50) ve “Muharremin 9. ve 10. günü oruç tutunuz. Yahudilere muhalefet ediniz” buyurmuştur.

Hz. Muhammed (S.A.V) Muharrem ayı orucuyla ilgili şöyle buyurmuştur;

“Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…” (Müslim, “Sıyâm”, 202)

“Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım.” (Tirmizî, “Savm”, 48)

Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine’ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş... (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)

Bu bilgiler dikkate alındığında Muharrem ayı orucu için 2019 yılında 8 Eylül Pazar günü ve 10 Eylül Salı günü niyetli olmak uygun görülmektedir.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 18:57
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