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Muharrem ayı ne zaman sona eriyor? 2019 Muharrem ayı

Muharrem ayı ne zaman sona eriyor? Zilkade, Zilhicce ve Receb ile beraber Kur’ân-ı kerimde kıymet verilen dört aydan biri olan muharrem ayı, 31 Ağustos'ta idrak edilmeye başladı. Aşure gününü de içinde barındıran mübarek Muharrem ayı ne zaman sona eriyor sorusu merak ediliyor. Peki Muharrem ayı ne zaman sona eriyor? İşte ayrıntılar...

05 Eylül 2019 Perşembe 21:29
Muharrem ayı ne zaman sona eriyor? 2019 Muharrem ayı

Muharrem ayı ne zaman sona eriyor? Zilkade, Zilhicce ve Receb ile beraber Kur’ân-ı kerimde kıymet verilen dört aydan biri olan muharrem ayı, 31 Ağustos'ta idrak edilmeye başladı. Aşure gününü de içinde barındıran mübarek Muharrem ayı ne zaman sona eriyor sorusu merak ediliyor. Peki Muharrem ayı ne zaman sona eriyor? İşte ayrıntılar...

Muharrem ayı ne zaman sona eriyor?

Peygamber Efendimizin 'Allah’ın ayı' diye nitelediği Muharrem ayı bu yıl 31 Ağustos Cumartesi günü başladı. Aynı zamanda Hicri yılbaşı da olan Muharrem ayının birinci günü ile 1440 hicri yılından, 1441 hicri yılına girildi. Bu mübarek ay 29 Eylül'de bitecek ve Safer ayı başlayacak.

İslam inancına göre peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı ve aşure tatlısının yapıldığı muharrem ayının onuncu gününe denk gelen "Aşure Günü" bu yıl 9 Eylül'de idrak edilecek.

 

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 21:29
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