Muharrem Ayı başlangıç tarihi yaklaşıyor! Peki Muharrem Ayı ne zaman?
İslam alemi için oldukça büyük önem taşıyan Muharrem Ayı, Hicret, Aşure ve Kerbela tüm Müslümanlar için önemli ortak nokta ve duygular ifade etmektedir. Hz. Hüseyin’in Kerbela’daki acıları anmak ve anlamak için matem havasında geçirerek bir nevi yas ilan edilir. Aşure günü ise Muharrem Ayı içerisinde olduğu için Müslümanlar için oldukça önem arz etmektedir. Peki Muharrem ayı ne zaman? İşte detaylar…
Bu yıl Muharrem ayı ve Müslümanlar için oldukça önem arz eden Hicri Yılbaşı başlangıç tarihi 20 Ağustos olarak açıklandı. Müslüman alemi için hem tarihi hem de dini açıdan oldukça önemli olan Muharrem Ayı’na oldukça az bir süre kaldı.
Peki Muharrem Ayı ne zaman başlayacak?
20 Ağustos 2020 Perşembe günü Hem Muharrem Ayı’nın ilk günü olurken hem de Hicri Yılbaşı olacak. Muharrem, Hicri Takvime göre yılın ilk ayı olarak karşımıza çıkar. Muharrem ise Arapça kökenli bir isim olmakla beraber kelime kökü ile itibariyle “haram”dan üretilen bir kelime olarak karşımıza çıkıyor.