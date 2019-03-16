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Muhammet Resuloğlu: Saldırının AB'nin 'Ayasofya' kararının ardından gerçekleşmesi manidar

Saadet Partisi Güngören Meclis Üyesi Adayı Muhammet Resuloğlu, Yeni Zelanda'daki saldırıya tepki göstererek AB'nin 'Ayasofya cami olamaz' kararının ardından gerçekleşmesine dikkat çekti.

16 Mart 2019 Cumartesi 21:20
Muhammet Resuloğlu: Saldırının AB'nin 'Ayasofya' kararının ardından gerçekleşmesi manidar

 yeniakit.com.tr 

Saadet Partisi Güngören Meclis Üyesi Adayı Muhammet Resuloğlu, Yeni Zelanda'daki camilere yapılan saldırılara tepki göstererek Müslümanların bir an önce İslam Birliği'ni kurması gerektiğini söyledi. AB'nin 'Ayasofya' diktesinin ardından gerçekleştiğini vurgulayan Muhammet Resuloğlu, saldırının Türkiye'ye yönelik bir mesaj olduğunu belirtti.

"Ayasofya kararının ardından gerçekleşmesi Müslümanlara bir mesaj"

Avrupa Birliği'nin 'Ayasofya cami olamaz' kararının ardından olmasına dikkat çeken Resuloğlu, "Yeni Zelanda'da olan olay aslında Avrupa Birliği'nin Türkiye üzerinde almış olduğu "Ayasofya Camii olamaz" maddesinden sonra olması Türkiye ve İslam ülkelerine verilen bir mesaj olarak görülmektedir. Bunun altında tamamı ile siyonizmin ve Avrupa'nın birlikte Müslümanlara gözdağı vermesinden kaynaklandığını düşünmekteyiz" dedi.

"İslam Birliği bir an önce kurulmalı"

Müslümanlara karşı saldırıların İslam Birliği ile önleneceğini vurgulayan Resuloğlu "Bunun içinde Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde içerisinde olması gerektiğini ve İslam Birliği'nin bir an önce kurulması gerektiğini görmekteyiz. Her seçim döneminde Avrupa ve İsrail'de Müslümanlara karşı saldırı olmakta, bu da onların seçimi kazanmak istemesinden kaynaklanmaktadır ve aynı zamanda da Müslümanlara gözdağı vermektedir. Onun için Venezuella, Müslümanlar için bir milat almalı artık. Birlik, beraberlik ve bütünlük içerisinde İslam birliğini kurup bu gözdağlara Müslümanların karşılık vermesi gerektiğini düşünüyorum. Saddam'ın asılmasından günümüze kadar yapılan bütün olaylar Müslümanlara verilen gözdağlarının örnekleriyle dolu" açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 21:20
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