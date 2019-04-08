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Muhammet Nuri Kotanoğlu bronz madalya maçına çıkacak

- Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Muhammet Nuri Kotanoğlu, çeyrek finalde elendiği rakibinin finale yükselmesiyle bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı

08 Nisan 2019 Pazartesi 21:40
Muhammet Nuri Kotanoğlu bronz madalya maçına çıkacak


İSTANBUL (AA) - Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Muhammet Nuri Kotanoğlu, bronz madalya mücadelesi verecek.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gün akşam seansı sona erdi.

Süleyman Atlı, Selahattin Kılıçsallayan ve Mustafa Kaya'nın finale yükseldiği şampiyonanın ilk günü sonunda Muhammet Nuri Kotanoğlu, madalya mücadelesine çıkmaya hak kazanan diğer bir milli sporcu oldu.

Erkekler serbest stil 79 kiloda Muhammet Nuri Kotanoğlu, çeyrek finalde elendiği Rus güreşçi Akhmed Shiabdinovitch Gadzhimagomedov'un finale yükselmesiyle bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti. Milli sporcu, bronz madalya maçında Ukraynalı Oleksii Domanytskyi ile eşleşti.


- Yarının programı


Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yarın erkekler serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kiloda madalyalar sahiplerini bulacak.

Süleyman Atlı 57 kiloda, Selahattin Kılıçsallayan 65 kiloda, Mustafa Kaya 70 kiloda altın madalya için mücadele edecek. Muhammet Nuri Kotanoğlu ise 79 kiloda bronz madalya maçına çıkacak.

Şampiyonada yarın 61, 74, 86, 92 ve 125 kiloda eleme ve yarı final maçları da yapılacak.

Erkekler serbest stil 61 kiloda Recep Topal, 74 kiloda Yakup Gör, 86 kiloda Fatih Erdin, 92 kiloda İbrahim Bölükbaşı ve 125 kiloda Taha Akgül mindere çıkacak.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 21:40
  1. Avrupa Güreş Şampiyonası
  2. Güreş
  3. Muhammet Nuri Kotanoğlu

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