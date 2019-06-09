0553 313 94 23

Muhammet Mücahit Küçükyılmaz kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Muhammet Mücahit Küçükyılmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlıklarına Ahmet Minder ve Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Cumhurbaşkanı Danışmanlıklarına ise Mariam Kavakcı ve Serkan Taranoğlu atandı. Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Anlayış dergisinde editörlük, SETA Vakfı’nda iletişim koordinatörlüğü ve TRT1’de yayımlanan Enine Boyuna ile TRT Haber’de yayımlanan Sosyal Medya programlarında yayın danışmanlığı yaptı. Peki Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Muhammet Mücahit Küçükyılmaz kimdir? Muhammet Mücahit Küçükyılmaz nereli ve kaç yaşında?

09 Haziran 2019 Pazar 10:20
Muhammet Mücahit Küçükyılmaz kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Muhammet Mücahit Küçükyılmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlıklarına Ahmet Minder ve Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Cumhurbaşkanı Danışmanlıklarına ise Mariam Kavakcı ve Serkan Taranoğlu atandı. Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Anlayış dergisinde editörlük, SETA Vakfı’nda iletişim koordinatörlüğü ve TRT1’de yayımlanan Enine Boyuna ile TRT Haber’de yayımlanan Sosyal Medya programlarında yayın danışmanlığı yaptı. Peki Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Muhammet Mücahit Küçükyılmaz kimdir? Muhammet Mücahit Küçükyılmaz nereli ve kaç yaşında?

Muhammet Mücahit Küçükyılmaz kimdir?

9 Ağustos 1977’de Antalya, Kumluca’da doğdu. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitede Siyaset Bilimi alanında “Türkiye’de Demokrasinin Toplumsallaşması ve Siyasal İslam’ın Rolü: Milli Görüş Geleneği” konulu yüksek lisans tezini hazırladı. Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü’nde “Polisin Meslekî Örgütlenmesi ya da Siyasallaşması ve Medyanın Yaklaşımı: Pol-Der ve Pol-Bir Olayları” konulu doktorasını tamamladı.

Anlayış dergisinde editörlük, SETA Vakfı’nda iletişim koordinatörlüğü ve TRT1’de yayımlanan Enine Boyuna ile TRT Haber’de yayımlanan Sosyal Medya programlarında yayın danışmanlığı yapan Küçükyılmaz, Mostar dergisinde sosyo-politik gündeme ilişkin makaleler yazdı.

Çeşitli gazetelerde ve internet sitelerinde medya eleştirmenliği yapan Küçükyılmaz, George Sand’ın Lanetli Göl (La Mare au diable) romanını Türkçeye çevirdi (Şule Yayınları, İstanbul 2002). Katkı yaptığı kolektif eserlerin yanı sıra, “Türkiye’de Siyasal Katılım: Tek Partiden AK Parti’ye Siyasal İslam ve Demokrasi” (Birey Yayıncılık, İstanbul 2009; 2. Baskı: Yarın Yayınları 2011), “Düzenin Normalleşmesi: Yeni Türkiye” (2. Baskı: Yarın Yayınları 2011) ve Hakan Çopur ile birlikte hazırladığı “Türk Basınında Dış Habercilik” (2010) kitapları bulunuyor. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Sosyal Medya ekibiyle birlikte “Sosyal Medyanın ABC’si” (Alfa Yayınları, 2014) adlı kitap çalışmasına imza attı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 10:20
  1. İstanbul
  2. Antalya
  3. Muhammet Mücahit Küçükyılmaz kimdir?
  4. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Muhammet Mücahit Küçükyılmaz
  5. resmi gazete atama kararları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaz kış demeden yüzen ‘Open Water’ grubu, Kız Kulesi’ne yüzdü
    1. Yaz kış demeden yüzen ‘Open Water’..
    2. Malatya’da yoğun kayısı mesaisi devam..
    3. ‘Göbeklitepe Yılı’ Şanlıurfa’ya..
    4. Büyükkılıç, "Yaşlılarımıza hürmet,..
    5. Muhammet Mücahit Küçükyılmaz kimdir?..
    6. Bayramda da torbacıya geçit yok
    7. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Ahmet..
    8. Vefalı öğretmenden öğrencilerine yarım..
    9. Karar verildi! 5 yıldız yolcu
    10. Elektronik sigara zararlı mı?..
    11. Amerikalı geline kına gecesi
    12. Emekliliklerinde bile rahat..
    13. “Aytaç Baran'a sıkılan kurşun iyiliğe..
    14. Yerde bulduğu 20 bin TL değerindeki..
    15. Citroen C3, 600 bin satış adedine ulaştı
    16. Putin’den savaş açıklaması! "Vadide..
    17. Bakan Pekcan'dan G20'de “korumacılık”..
    18. Kazakistan’da halk sandık başında
    19. Yaz sofralarını şenlendirecek ferah..
    20. TFF'den Konya'ya teşekkür mesajı
    21. Hakan Baldur Güler kimdir. Hakan..
    22. LGBTİ’li homolar yine ülkeyi..
    23. Cep telefonu gasp eden zanlı tutuklandı
    24. TFF'den Konya'ya teşekkür
    25. İş yerinin dışını reklamla değil..
    26. Kara yollarında durum
    27. Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi..
    28. Manidar olay! 2 bin kişinin yaşadığı..
    29. Cüneyt Özdemir kimdir? Cüneyt Özdemir,..
    30. ‘Süresiz nafaka mağduruyum’
    Savcı Sayan sosyal medyadan patladı: Bu alçak, bu şerefsiz...
    Savcı Sayan sosyal medyadan patladı: Bu alçak, bu şerefsiz...
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Doğu Perinçek'ten Cübbeli Ahmet Hoca'ya bomba cevap
    Doğu Perinçek'ten Cübbeli Ahmet Hoca'ya bomba cevap
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    Türkiye'ye Rus uçaklarını işaret etti! "ABD'nin kararı Rusya'ya yarar"
    Türkiye'ye Rus uçaklarını işaret etti! "ABD'nin kararı Rusya'ya yarar"