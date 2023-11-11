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Tarih Muhammet Fatih Safitürk'ün (Şehid Kaymakam) vefatı
Tarih

Muhammet Fatih Safitürk'ün (Şehid Kaymakam) vefatı

Yeniakit Publisher
2023-11-11 07:27:00 -
Muhammet Fatih Safitürk'ün (Şehid Kaymakam) vefatı

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Şehid Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ü hayırla yâd ediyoruz.

Muhammet Fatih Safitürk, 1981 yılında Sakarya’da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretim eğitiminin ardından Marmara Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde okumaya başladı. Buradan 2004 yılında mezun oldu.



2005 senesinde Ulaştırma Bakanlığı, Savunma sekreterliğinde memur olarak görev yaptıktan sonra 2006-2008 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğünde Uzman Yardımcısı olarak görev yapmıştır.



2009 yılında Kastamonu’nun Küre ilçesi Kaymakam vekili olarak göreve başlayan Safitürk, 2010 yılında yüksek lisans eğitimini İngiltere’deki University of Exeter’da tamamlamıştır. 2011-2013 yılları arasında Bolu Kıbrıscık Kaymakamı ve 2013-2015 seneleri arasında da Bingöl Kiğı Kaymakamı olarak görev yapmıştır.



Daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği, 28 belediyeye yönelik görevlendirmeler kapsamında Derik Belediye Başkanlığına getirilen Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk, Mardin’de PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştur.


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