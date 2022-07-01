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Spor Muhammed Salah'ın 2025'e kadar adresi belli oldu
Spor

Muhammed Salah'ın 2025'e kadar adresi belli oldu

Liverpool, Mısırlı yıldızı Muhammed Salah ile sözleşme yeniledi.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 19:22:00 -
Muhammed Salah'ın 2025'e kadar adresi belli oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Mısırlı yıldızı Muhammed Salah ile sözleşme yeniledi.

İngiliz ekibi, 30 yaşındaki futbolcusuyla 3 yıllık sözleşme imzalayarak ayrılık spekülasyonlarına son verdi.

Liverpool formasıyla 5 senede 254 maça çıkan ve 156 gol atan Salah, 350 bin sterlini aşan haftalık maaşıyla kulüp tarihinin en fazla kazanan futbolcusu olacak.

Salah, İngiliz ekibiyle UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Dünya Kulüpler Kupası, Premier Lig, Federasyon Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşadı.

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