Muhammed Salah: Yahudi ile aynı takımda oynamam

Muhammed Salah, Liverpool'un, Salzburg forması giyen İsrailli oyuncu Manus Dabbur ile transfer görüşmesi yapması sonrası kulübüne rest çekti.

"Yahudi ile aynı takımda oynamam"

İsrail'in Jerusalem Post gazetesi, geçmişte İsrailli oyuncular ile tokalaşmayan Mısırlı oyuncu Muhammed Salah'ın, Salzburg forması giyen İsrailli Munas Dabbur ile transfer görüşmesi yapan kulübü Liverpool'u ayrılmak ile tehdit etti. Salah, "Bir Yahudi ile aynı takımda oynamam" dedi.

"Senin görevin futbol oynamak"

Salah'ın bu çıkışına, tecrübeli oyuncunun yakın çevresi tepki gösterdi. Arkadaşları Mısırlı oyuncuya, "Sen profesyonel bir oyuncusun. Senin görevin futbol oynamak, takımın kimi transfer edip etmeyeceği senin işin değil." dediği iddia edildi.

İsrail Savunma Bakanı Salah'a hayran

Bilindiği üzere Salah, Basel forması giyerken İsrail ekibi Tel Aviv'e karşı forma giymiş ve maçta kendisine elini uzatan İsrailli bir futbolcuyla tokalaşmamıştı. Öte yandan 26 yaşındaki oyuncunun hayranı olan İsrail Savunma Bakanı Avigdor, geçtiğimiz aylarda Salah'ı İsrail ordusuna almak istediğini söylemişti.