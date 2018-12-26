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Muhammed Salah: Yahudi ile aynı takımda oynamam

İngiliz devi Liverpool'da forma giyen Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, kulübünün İsrailli oyuncu Munas Dabbur ile ilgilenmesi sonrası çılgına döndü. İsrailli oyuncular ile tokalaşmayan Salah, "Bir Yahudi ile aynı takımda oynamam" dedi.

26 Aralık 2018 Çarşamba 15:37

Muhammed Salah, Liverpool'un, Salzburg forması giyen İsrailli oyuncu Manus Dabbur ile transfer görüşmesi yapması sonrası kulübüne rest çekti.

"Yahudi ile aynı takımda oynamam"

İsrail'in Jerusalem Post gazetesi, geçmişte İsrailli oyuncular ile tokalaşmayan Mısırlı oyuncu Muhammed Salah'ın, Salzburg forması giyen İsrailli Munas Dabbur ile transfer görüşmesi yapan kulübü Liverpool'u ayrılmak ile tehdit etti.  Salah, "Bir Yahudi ile aynı takımda oynamam" dedi.

"Senin görevin futbol oynamak"

Salah'ın bu çıkışına, tecrübeli oyuncunun yakın çevresi tepki gösterdi. Arkadaşları Mısırlı oyuncuya, "Sen profesyonel bir oyuncusun. Senin görevin futbol oynamak, takımın kimi transfer edip etmeyeceği senin işin değil." dediği iddia edildi.

İsrail Savunma Bakanı Salah'a hayran

Bilindiği üzere Salah, Basel forması giyerken İsrail ekibi Tel Aviv'e karşı forma giymiş ve maçta kendisine elini uzatan İsrailli bir futbolcuyla tokalaşmamıştı. Öte yandan 26 yaşındaki oyuncunun hayranı olan İsrail Savunma Bakanı Avigdor, geçtiğimiz aylarda Salah'ı İsrail ordusuna almak istediğini söylemişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 15:37
  1. Mısır
  2. İsrail
  3. Salzburg
  4. Muhammed Salah
  5. Liverpool

YORUM YAZ

  • lokmanlokman43 dk önce
    saçmalık. azılı müslüman düşmanı ingilizlere ait bir takımda oynuyor lakin yahudilerle oynamam diyor. sorarım ingilizlermi yoksa yahudilermi daha çok müslüman ve masum insan katletmiştir.
  • osmanosman50 dk önce
    Yahudi ...
  • Yunus 16 Yunus 16 51 dk önce
    HELAL OLSUN, HER YERDE MÜSLÜMANLARIN KANI AKARKEN ÇOK HAKLI BİR DURUŞ. BU TAVRI MÜSLÜMAN YÖNETİCİLERİN GÖSTERMESİ GEREKİR. YALNIZ DİKTATÖR SİSİ ÇOK KIZMIŞTIR
  • Mehmet DemirtasMehmet Demirtas1 sa önce
    O kadar hassas müslümansın bırak futbolu .. Söhretinle her alanda para kazanabilirsin.. Bunlar samimiyetten uzak tavırlar..

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