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Spor Muhammed Salah imzayı attı
Spor

Muhammed Salah imzayı attı

Liverpool, Muhammed Salah ile sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 09:23:00 -
Muhammed Salah imzayı attı

Liverpool, bir süredir yeni sözleşme için görüştüğü Mohamed Salah ile anlaşmaya vardı.

Premier Lig ekibi, Mısırlı yıldız'ın kontratının 3 yıl uzatıldığını duyurdu.

“Kendimi harika hissediyorum”

İmzanın ardından konuşan Salah, "Kendimi harika hissediyorum ve kulüple kupalar kazanacağım için heyecanlıyım. Herkes için mutlu bir gün. Sanırım sözleşme yenilemek biraz zaman alıyor, ancak şimdi her şey yapıldı, bu yüzden sadece sıradakine odaklanmamız gerekiyor" dedi.

30 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 254 maça çıktı ve 156 gol, 63 asistlik performans sergiledi.

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