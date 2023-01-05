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Dünya 'Muhammed' ismi, Hollanda'da da zirveyi zorluyor! Bakın kaçıncı sırada...
Dünya

'Muhammed' ismi, Hollanda'da da zirveyi zorluyor! Bakın kaçıncı sırada...

Hollanda’da 2022'de erkek bebeklere verilen isimler listesinde "Muhammed", ikinci sırada yer aldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 17:12:00 -
'Muhammed' ismi, Hollanda'da da zirveyi zorluyor! Bakın kaçıncı sırada...

Hollanda’da 2022'de erkek bebeklere verilen isimler listesinde "Muhammed", ikinci sırada yer aldı.

Hollanda Sosyal Güvenlik Kurumu (SVB) tarafından paylaşılan verilere göre, ülkede geçen yıl yenidoğanlarda en çok tercih edilen erkek ismi 871 ile "Noah", kızlarda da 677 ile "Emma" oldu.

Farklı yazılışlarıyla beraber değerlendirildiğinde listede 671 ile "Muhammed", erkek bebeklere en çok verilen isimlerin arasında ikinci sırayı aldı.

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