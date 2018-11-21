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'Muhammed' isimli uydu uzaya fırlatıldı!

Fas'ın Muhammed-VI-B isimli yer gözlem uydusu, Fransız Guyanası Uzay Merkezi'nden uzaya fırlatıldı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 18:29
'Muhammed' isimli uydu uzaya fırlatıldı!

Muhammed-VI-B ismini taşıyan yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu dün gece saatlerinde Fransız Guyanası Uzay Merkezinden başarıyla fırlatıldı.

Dün gece saatlerinde Fransız Guyanası Uzay Merkezinden İtalyan Vega roketiyle fırlatılan uydunun yapımını da yine Fransız Arianespace yaptı.

 

Tamamlayıcı olacak

MOHAMMED VI - B uydusunun öncelikli gözlem defelerinin, haritalama ve arazi etüd etme faaliyetleri, bölgesel kalkınma, tarımsal izleme, doğal afetlerin önlenmesi ve yönetimi, çevre ve çölleşmenin yanı sıra, sınır ve kıyı gözetimi üzerindeki değişikliklerin izlenmesi için kullanılacağı belirtildi.

2017'de fırlatılan MOHAMMED VI - A uydusunun devamı niteliğinde olan uydu ikili sistemin tamamlayıcı uydu sistemi. MOHAMMED VI - A ve B uyduları birlikte çalışarak daha hızlı kapsama alanı sağlanması hedefleniyor.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 18:29
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