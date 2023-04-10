Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'nın kaleme aldığı 'Muhammed Hamidullah hocanın unutulmaz sözü…!' başlıklı işte o yazısı;

Ben Fransa’da öğrenciyken Muhammed Hamidullah Hoca haftada bir gün Müslüman öğrencilere seminer verirdi. Bir kış günüydü; seminer yaptığı merkezde ben nöbetçi olduğum için sobayı yakıp bekledim. Saat üç oldu, Hoca’dan başka kimse gelmedi.

“Sobayı söndürelim, gidelim” dedim. Kulağımdan tuttu, karşısına oturttu, beş yüz kişi varmış gibi seminerini anlattı. “Oğlum” dedi; “Bugün kapatırsak bir daha açılmaz.” İşte Hoca böyle disiplinli bir adamdı.

Fikir bekçisi

Hamidullah Hoca tam bir fikir bekçisiydi. Fransa’da her Cuma bir müsteşrik profesör yani Müslüman olmadığı halde İslam’ı araştıran bir bilim adamı seminer verirdi. Bir seferinde İmam Gazali’yi anlatıyordu.

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Programdan sonra Hamidullah Hoca’ya; “Hocam sen niye geliyorsun? Gazali’yi bu adamdan daha iyi biliyorsun?” dedim. Hoca dedi ki: “Ben size bekçilik yapıyorum. Ben orada oturunca o yanlış bir şey söyleyemez.” Hakikaten de o var diye müsteşrik çok dikkatli konuşuyordu. Hoca onu bazen düzeltiyordu çünkü.

Nasihat etti

Onun yanında çeşitli milletlerden insanlar gelir, ihtida ederlerdi. Yani Müslüman olurlardı. Hoca bu konuda çok titizdi. “İslam’a giriyorsun ama İslam’ı öğrendin mi, bunu bir de benden dileyeceksin” der, uzun uzun ona İslam’ı anlatırdı. Bunu sonradan; “Aaa bilmiyordum” deyip geri dönmesi hoş olmaz diye yapıyordu.

Paris’te Cuma namazlarını beraber kılardık. Bir Cuma öncesinde Hoca bana şöyle bir nasihatte bulundu: “Bir şey söyleyeceğim sana. Bunu kulağına küpe yap, hiçbir zaman da çıkarma. Günahkâr Müslüman

kardeşin sana kâfirden daha yakındır. Müslümanlar olarak birbirinizle uğraşmayın, birbirinizin aleyhinde konuşmayın.”

(Kaynak: Aydın Başar, İrfan Yolculuğu, s.408)