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Spor Muhammed Gümüşkaya kimdir kaç yaşında?
Spor

Muhammed Gümüşkaya kimdir kaç yaşında?

Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin kazandığı bir serbest vuruşta Jose Sosa topu Muhammed Gümüşkaya'ya bıraktı. Helsinki maçında Arda Güler'e frikik kullanma şansı vermeyen Sosa'nın bu haftaki jesti taktir topladı. Peki, Muhammed Gümüşkaya kimdir kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2021-08-23 08:40:00 -
Muhammed Gümüşkaya kimdir kaç yaşında?

Muhammed Gümüşkaya 1 Ocak 2001'de İstanbul'da dünyaya geldi. Altyapı kariyerine 2012'de Fenerbahçe'de başlayan Muhammed Gümüşkaya, 26 Haziran 2020'de Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzaladı. 2020-2021 sezonunda Boluspor'da kiralık olarak forma giyen Muhammed Gümüşkaya orta saha mevkiinde görev alıyor.

19 Ağustos 2021'de UEFA Avrupa Ligi play-off maçında Fenerbahçe sahasında Helsinki ile karşılaştı. Mücadelenin galibiyet golü ilk kez bir Avrupa maçına çıkan Muhammed Gümüşkaya'dan geldi.

20 yaşındaki futbolcu, otoriteler tarafından geleceğin yıldızı olarak gösteriliyor.

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