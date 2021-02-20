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Gündem Muhammed Emin Saraç Hoca'nın cenaze töreni belli oldu
Gündem

Muhammed Emin Saraç Hoca'nın cenaze töreni belli oldu

Türkiye'nin önemli hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç Hoca'nın cenaze töreninin detayları belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 02:31:00 -
Muhammed Emin Saraç Hoca'nın cenaze töreni belli oldu

Türkiye'nin önde gelen ilim adamlarından, Hadis Âlimi Muhammed Emin Saraç Hoca vefat etti. Bir süre önce koronavirüse yakalanan Emin Saraç Hoca'nın cenaze detayları belli oldu.

Cenaze töreni belli oldu

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın babası Hadis alimi M. Emin Saraç, akşam saatlerinde tedavi gördüğü Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde vefat etti. 

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nden yakınları tarafından alınan cenazesi, Kozlu Gasilhanesine götürüldü.

Ömrünü hadis ilmini adayan Emin Saraç Hocaefendi'nin Fatih Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Fatih Camii haziresine defnedileceği bildirildi.

"Artık ülkemizde Kur'an-ı Kerim okuyan bir Cumhurbaşkanı var"

 

Tokat'ın Erbaa kazasında Tanoba köyünde dünyaya gelen Emin Saraç, ilim tahsili yüksek bir aileden geliyor. Dedesi Nakşibendiye'den Müderris Üzeyir Efendi Niksar'ın Keşfi Camii Medresesi'nde müderrislik yaptı. Müderris Üzeyir Efendi, dönemin sayılı uleması arasında gösteriliyordu.

Muhammed Emin Saraç Hoca, "Çocukluğumda bizim Kur'an okumamız yasaktı. Babam da dedem de bu yüzden hapse girmişti. O imtihanlardan geçtik. Şimdi ise Allah bizi aydınlığa çıkardı. Artık ülkemizde Kur'an-ı Kerim okuyan bir Cumhurbaşkanı var" demişti. Emin Saraç Hoca'nın cenazesinin de detayları belli oldu.

Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç Hoca vefat etti
Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç Hoca vefat etti

Gündem

Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç Hoca vefat etti

Erdoğan'dan Emin Saraç Hoca için taziye
Erdoğan'dan Emin Saraç Hoca için taziye

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Erdoğan'dan Emin Saraç Hoca için taziye

 

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