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Biyografi Muhammed Cahid Şirin kimdir, nerelidir? Muhammed Cahid Şirin görevden mi alındı?
Biyografi

Muhammed Cahid Şirin kimdir, nerelidir? Muhammed Cahid Şirin görevden mi alındı?

Son dakika haberine göre, TÜİK Başkanı Muhammed Cahid Şirin görevinden alındı. Muhammed Cahid Şirin’in yerine başkan yardımcısı Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atandı. Peki Muhammed Cahid Şirin kimdir, nerelidir?

Yeniakit Publisher
2021-02-15 12:46:00 - 2021-02-15 12:52:29
Muhammed Cahid Şirin kimdir, nerelidir? Muhammed Cahid Şirin görevden mi alındı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığına, Başkan Yardımcısı Ahmet Kürşad Dosdoğru'nun vekaleten atandığı bildirildi. Muhammed Cahit Şirin, 22 Mayıs 2020 tarihinden itibaren TÜİK Başkanlığı görevine vekâleten getirilmiştir. 

Muhammed Cahid Şirin kimdir?

1984 yılında İstanbul’da doğan Muhammed Cahit Şirin, ilk, orta ve lise eğitimini Konya’da tamamladı. Şirin, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra Ford, BP, Abbott gibi uluslararası firmalarda uzman ve yöneticilik pozisyonlarında görev yaptı.

2018 yılında Türkiye İstatistik Kurumu’nda göreve başlayan Muhammed Cahit Şirin, en son başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu. Muhammed Cahit Şirin, Ekonomi Bakanlığında danışman olarak çalıştı.

22 Mayıs 2020 tarihinden itibaren TÜİK Başkanlığı görevine vekâleten getirilmiştir. Muhammed Cahit Şirin, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın daha önce Özel Kalem Müdiresi olan Elif Esen ile Haziran 2019'da dünya evine girdi.

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