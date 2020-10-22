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Aktüel Muhammed bebek, Türkiye'de kavuştuğu protez bacaklarıyla İdlib'e döndü
Aktüel

Muhammed bebek, Türkiye'de kavuştuğu protez bacaklarıyla İdlib'e döndü

Muhammed'in babası Halit Mısaytıf: - "Bugün İdlib'e döndük, tedavinin ilk aşaması tamamlandı" - "Bu süreçte bize destek olan ve bizi evinde misafir eden Sayın Emine Erdoğan'a da ayrıca teşekkür ediyorum" - "Muhammed artık gülüyor, kendini normal çocuklar gibi hissediyor" - "Türkiye hükümetine, AFAD'a ve AA'ya yardımlarından dolayı teşekkür ederiz"

Yeniakit Publisher
2020-10-22 13:54:56 -
Muhammed bebek, Türkiye'de kavuştuğu protez bacaklarıyla İdlib'e döndü

İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET- Suriye'nin İdlib ilinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Türkiye'ye getirilen, doğuştan bacak ve kolları olmayan 15 aylık Muhammed bebek, protez bacaklarıyla İdlib'e döndü.

Ailesiyle 1 Eylül'de Türkiye'ye getirilen İdlibli Muhammed bebek, Ankara'da gerekli tetkiklerin ardından protez bacaklarına kavuştu.

Doğuştan bacakları ve kolları olmayan 15 aylık Muhammed bebek, Türkiye'deki ilgili kuruluşların gözetiminde geçirdiği 7 haftalık adaptasyon sürecinin ardından protez bacaklarıyla İdlib'de sığındıkları çadırlarına geri döndü.

- "Sayın Emine Erdoğan'a teşekkür ediyorum"

Minik Muhammed'in babası Halit Mısaytıf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bugün İdlib'e döndük, tedavinin ilk aşaması tamamlandı. İlerleyen günlerde tekrar Türkiye'ye geçerek süreç tamamlanacak. Türkiye hükümetine, AFAD'a ve Anadolu Ajansına (AA) yardımlarından dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca bu süreçte bize destek olan ve bizi evinde (7 Eylül'de) misafir eden Sayın Emine Erdoğan'a da teşekkür ediyorum."

Mısaytıf, Türk halkının kendilerini çok iyi karşıladığını belirterek "Muhammed'in yapay bacaklarına alışması için bu protez takımını taktılar. İlerleyen dönemde inşallah üzerinde yürüyebileceği başka bir protez takılacak." diye konuştu.

- "Kendini normal çocuklar gibi hissediyor"

Muhammed'i yeni haliyle gören çocukların gelip onunla oynamaya başladığını anlatan baba Mısaytıf, "Muhammed artık gülüyor. Kendini normal çocuklar gibi hissediyor. İnşallah tedavi süreci tamamlanır ve Muhammed, tamamen ayakları üzerinde yürüyebilir. AA, Muhammed'in sesini Türkiye hükümetine duyurdu." ifadelerini kullandı.

- AA, Muhammed bebeğin hikayesini dünyaya duyurmuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de zor şartlarda hayatına devam etmeye çalışan, doğuştan bacakları ve kolları olmayan 15 aylık Muhammed bebeğin Türkiye'ye getirilmesi için talimat vermişti.

Muhammed bebek ve ailesi, 1 Eylül'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Hatay Valiliği koordinesinde, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Hatay'a getirilmişti.

AA, 28 Ağustos'ta İdlib'de zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı bölgede, engebeli bir arazide baraka benzeri evde uzuvları olmadan dünyaya gelen Muhammed bebeğin hikayesini dünyaya duyurmuştu.

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