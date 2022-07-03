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Aktüel Muhalifleri çıldırtan röportaj! 'Ağzında 25 TL'lik sigara...'
Aktüel

Muhalifleri çıldırtan röportaj! 'Ağzında 25 TL'lik sigara...'

Ahsen TV'nin sokak röportajında konuşan bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarı ile başlayan dönemi, eski Türkiye ile kıyasladı. "Ben reisten vazgeçmem." diyen vatandaşın videosu sosyal medyada viral oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 20:19:00 - 2022-07-03 20:47:58

Sokak röportajında konuşan İstanbullu bir vatandaşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözleri, sosyal medyada viral oldu.

"Ben İstanbul'a geldiğimde çöp dağlarından geçilmiyordu." diyen vatandaş, AK Parti dönemi ile eski Türkiye'yi kıyaslayarak, "Her taraf çöptü. Sular akmıyordu. Su satın alıp kova ile traş oluyordum. Ben bu tiyatroya gelmem." şeklinde konuştu.

'Ağzında 25 TL'lik sigara...'

'Ekonomik kriz' çığırtkanlarına da değinen vatandaş, "Ağzında 25 TL'lik sigara, puro.. Bekliyor ki para bacadan dökülsün. Pandemi nedeni ile dünya zorluk çekiyor. Bunlar uzaktan bulanıklığı görünce iktidarı hedef alıyor." diye konuştu.

"Adam kalbimize girmiş"

Konuşması sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulan adam, "Kemaliymiş, Meraliymiş, bilmem neymiş.. Ben reisle geldim, reisle giderim. Adam kalbimize girmiş kardeşim." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Cahil Cühela

Yürü abicim. Kim tutar seni.

Umut Özkan

Olay budur kalebodur.. :) Hepiniz bir Reis tek.. hodri meydan.. Helal olsun..
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