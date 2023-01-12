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Ekonomi Muhalifler görsün bunları... Avrupalıların en büyük korkusu belli oldu
Ekonomi

Muhalifler görsün bunları... Avrupalıların en büyük korkusu belli oldu

Avrupa Parlamentosu tarafından yaptırılan ankete göre, AB vatandaşlarının yüzde 93'ü hayat pahalılığını en büyük tehdit olarak görürken, yüzde 46'sı hayat standartlarının düştüğünü söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 14:00:00 -
Muhalifler görsün bunları... Avrupalıların en büyük korkusu belli oldu

Avrupa Parlamentosu tarafından düzenli olarak yaptırılan Eurobarometer anketine göre, AB vatandaşlarının yüzde 93’ü hayat pahalılığını en büyük endişe kaynağı olarak görüyor.

AB ülkelerinin tamamında vatandaşların en az yüzde 70’i enerji ve gıda başta olmak üzere temel kalemlerde maliyet artışlarından şikayet ederken Yunanistan’da bu oran yüzde 100, Kıbrıs Rum kesiminde yüzde 99, İtalya ve Portekiz’de yüzde 98 oldu.

YOKSULLUK

Hayat pahalılığından sonraki en ciddi endişe kaynağının ise yüzde 82 ile yoksulluk tehdidi ve sosyal dışlanma olduğu ifade edildi.

Avrupalılar için üçüncü sıradaki endişe kaynağı ise iklim değişikliği ve Ukrayna’daki savaşın diğer ülkelere sıçrama riski olarak belirlendi.

HAYAT STANDARTLARI DÜŞTÜ

Ankete katılanların yüzde 46’sı Kovid-19 salgını, Ukrayna’daki savaş ve pahalılık nedeniyle hayat standartlarının düştüğünü söyledi.

Avrupalıların yüzde 39’u henüz standartlarında düşüş olmadığını ancak bu yıl düşüş beklediklerini dile getirdi. Faturaların ödenmesinde yaşanan zorluk seviyesi ise yüzde 39 tarafından “çoğu zaman” veya “bazen” olarak işaretlendi.

Avrupa vatandaşları, bu sorunların çözümü konusunda AB’den daha fazlasını beklediklerini ifade etti.

UKRAYNA’YA DESTEK

Avrupalıların büyük çoğunluğu, Rusya’ya karşı Ukrayna’ya destek verilmesi gerektiği görüşünde. Ankete katılanların yüzde 74’ü Ukrayna’ya askeri ve ekonomik desteğin sürmesi gerektiğini belirtti.

Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasına AB’nin verdiği karşılığı değerlendiren katılımcıların yüzde 73’ü Rusya’ya yönelik yaptırımları onayladığını kaydetti.

Eurobarometer anketi, 12 Ekim ile 7 Kasım tarihleri arasında düzenlendi. 27 AB ülkesinin tamamında yapılan ankete 26 bin kişi katıldı.

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