Muhalif yazar yazılarına böyle son verdi: Ben de yanıldım! Adam kazandı

Kesin olmayan geçici sonuçlara göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,51, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Sinan Oğan'ın yüzde 5,17 Muharrem İnce ise yüzde 0,44 oy aldı. Başkan Erdoğan, en yakın rakibine fark atmasına rağmen cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Milletvekilleri seçimlerinde ise Cumhur İttifakı TBMM'de ezici bir üstünlük sağladı.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet Gazetesi eski yazarı Mehmet Yılmaz'dan dünyanın da yakından takip ettiği seçim sonuçlarına ilişkin dikkat çeken bir itiraf geldi.

Adam kazandı! Kılıç daroğlu artık mümkün değil

Mehmet Yılmaz, ''Adam kazandı!' başlıklı yazısında, ''Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda, aradaki 2,5 milyon oy farkını kapatıp, üzerine çıkabilmesi ve bu seçimi kazanabilmesi artık mümkün değil.'' ifadelerine yer verdi. Yılmaz yazısında araştırma şirketlerinin de büyük bir bölümünün yanıldığını belirtti.

Yazılarına ara verdi

Yılmaz ayrıca, şu anda süreci bilmediğini belirterek günlük yazılarına son verdiğini açıkladı.

T24 Yazarı Mehmet Yılmaz'ın yazısındaki ilgili bölüm şu şekilde;

İçinde yaşadığım, bir parçası olduğumu sandığım toplumu doğru okuyamamışım

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Biliyorum şimdi bazı okuyucular ikinci tur bitmeden "yenilgiyi kabul etmenin" doğru olmadığını söyleyecekler ancak gerçekçi olmak gerek: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda, aradaki 2,5 milyon oy farkını kapatıp, üzerine çıkabilmesi ve bu seçimi kazanabilmesi artık mümkün değil.

Erdoğan ve partisi, bir önceki seçime göre ciddi oranda oy kaybetmiş olsalar da seçimin galibi.

Araştırma şirketlerinin hemen hepsi yanıldı.

Ben de yanıldım.

Kimin neden yanıldığının benim açımdan çok önemi yok.

Ben neden yanıldığımı öğrendim sayılır.

İçinde yaşadığım, bir parçası olduğumu sandığım toplumu doğru okuyamamışım.