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Gündem Muhalif yandaş Mine Kırıkkanat isyan ederek itiraf etti: Eksiliyoruz
Gündem

Muhalif yandaş Mine Kırıkkanat isyan ederek itiraf etti: Eksiliyoruz

Muhalefetin muhalefet yapamadığını söyleyen Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, her geçen gün eksildiklerini itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 20:04:00 -
Muhalif yandaş Mine Kırıkkanat isyan ederek itiraf etti: Eksiliyoruz

 yeniakit.com.tr 

CHP yandaşı Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, sosyal medya hesabından muhalefete isyan eden bir paylaşımda bulundu. Muhalefet partilarine karşı tehditvari ifadeler kullanan Kırıkkanat, hesap sormayanın da hesap vereceğini söyledi.

"Muhalefeti muhalefet yapmaya zorlayın" çağrısı

Muhalefetin, muhalefet yapamadığını itiraf ederek taraftarlarını "Muhalefeti gerçek bir muhalefet olmaya zorlayalım" çağrısında bulundu.

"Eksiliyoruz" itirafı

Her geçen gün yandaş kaybettiklerini itiraf eden Mine Kırıkkanat, "20 yıldır umutsuzluktan besleniyor ve seçmenlerin çaresizlikten size oy vermesini bekleyerek yerinizde sayıyor, hatta eksiliyorsunuz!" diyerek tepkide bulundu.

Sosyal medyadan isyan eden Mine Kırıkkanat şu ifadelerde bulundu:

Muhalefete sesleniyorum: İktidarın suç listesiyle ortaya çıkın. Biz bunların hesabını soracağız, hırsızların mal varlığına el koyacağız, kamuya verdikleri zararı çatır çatır tazmin edeceğiz ve suçluları cezalandıracağız diye haykırın! Adalet isteyen, bekleyen millete umut olun!

Bunu yapmazsanız, iktidardan farkınız olmadığı anlaşılır
@herkesicinCHP @iyiparti 

20 yıldır umutsuzluktan besleniyor ve seçmenlerin çaresizlikten size oy vermesini bekleyerek yerinizde sayıyor, hatta eksiliyorsunuz! İnsanların umutsuzluğun değil, umut verenlerin ve istemlerini temsil edenlerin peşinden gittiğini hala anlamadınız mı?

Haydi yiğit ve dürüstler, muhalefeti gerçek bir muhalefet olmaya zorlayalım! Taga destek verin:

#HesapSormayandaHesapVerecek
@herkesicinCHP @iyiparti

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