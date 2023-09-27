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Medya Muhalif televizyon kanalından flaş karar! Ekranları kararıyor
Medya

Muhalif televizyon kanalından flaş karar! Ekranları kararıyor

Yeniakit Publisher
2023-09-27 22:09:00 -
Muhalif televizyon kanalından flaş karar! Ekranları kararıyor

Almanya merkezli yayın yapan ARTI TV, televizyon yayınlarına son verileceğini açıkladı.

Artı Medya Vakfı, Artı TV’nin 1 Ekim itibarıyla yoluna dijital mecralardan devam edeceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada aynı zamanda, “Artı Gerçek yenilenerek yola devam edecek” denildi.

Artı TV’nin 30 Eylül itibarıyla uydu üzerinden yayınına son vereceği, 1 Ekim itibarıyla ise dijital mecralarda yayına başlayacağı öğrenildi.

Artı Medya Vakfı tarafından yapılan açıklamada, “Yayın hayatına 2017’de başlayan Artı TV ile Artı Gerçek haber portalı hakkında, özellikle dijital dönüşümün altı yıl içinde geldiği düzey ile ekonomik ve politik gelişmelere paralel olarak yenilenme kararı alındı." denildi.

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