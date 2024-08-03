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Siyaset Muhalif olabilirsin ama karaktersiz olamazsın! Erk Acarer'den Haniye'ye büyük iftira!
Siyaset

Muhalif olabilirsin ama karaktersiz olamazsın! Erk Acarer'den Haniye'ye büyük iftira!

Yeniakit Publisher
2024-08-03 10:15:00 -
Muhalif olabilirsin ama karaktersiz olamazsın! Erk Acarer'den Haniye'ye büyük iftira!

Muhalif olmakla iftiracı onursuz bir youtuber olmayı bir birine karıştıran Erk Acarer adlı sosyal medya ünlüsü şahıs, 4 torununu 2 evladını İsrail saldırısında kaybetmiş, rahat tek bir gün geçirmemiş ve işgal altındaki ve her an daha fazla toprak kaybeden ülkesi için savaşmış Şehid Haniye'yi 'savaş baronu' olmakla itham etti.

Muhalif olmakla iftiracı onursuz bir youtuber olmayı bir birine karıştıran Erk Acarer adlı sosyal medya ünlüsü şahıs, 4 torununu 2 evladını İsrail saldırısında kaybetmiş, rahat tek bir gün geçirmemiş ve işgal altındaki ve her an daha fazla toprak kaybeden ülkesi için savaşmış Şehid Haniye'yi 'savaş baronu' olmakla itham etti.

FETÖ'nün youtube kanalı olan BOLD medyanın vazgeçilmez ismi Marksist görünümlü emperyalist Erk Acarer adlı cihangir solcusu youtuber Haniye'yi baron ilan etti. Ömrü acıyla ölümle kederle geçmiş bir adamı baron ilan etmek hangi seviyede bir yavşaklıktır merak konusu?

Cihangir familyasında sık görüldüğü üzere uzakta olan , yaşam tarzı kendileriyle uyuşan romantize edebildikleri anti emperyalist hareketlere sempatiyle yaklaşırken Hamas ve Taliban gibi ABD, Sovyetler, İsrail, Avrupa gibi sömürgecilere kök söktüren örgütlere Müslüman oldukları için karşıt ve iftiracı bir bakış açısıyla yaklaşıyorlar. Bununla birlikte karaktersizlikleri gereği Katil Devletlerin yanında olmayı da ihmal etmiyorlar.

Erk Acarer'in paylaşımına sosyal medya kullanıcıları 'Sen bu adamın çektiği acının binde birini çeksen kendini atacak gökdelen arasın. az da olsa namuslu ol' dedi.

Başka bir kullanıcı da 'Madem Haniye baron, eğer paralarının olduğunu lüks içinde yaşamış olduğunu ispatlamazsan namussuzsun. Mal varlığı bırakacak ailesi bile kalmayan adam için savaş baronu demek nasıl bir yavşaklıktır' dedi.
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Yorumlar

Nur

Sen kimsin haniye kim lan sana hangi müslüman türk inanır  haniyenin değil hiç bir müslüman türk osmanlı torununun attığı pisliği bile olmazsın azınlık çakma kaşınmayın

şüayıp

Yer yüzünde her yaratık yaşar insan zannedersin amma domuzlaşmişlardır
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