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Ekonomi Muhalif medyanın boyası döküldü! Çakallara ve haydutlara rağmen buralara geldik… İşte asgari ücret ve dolar kıyaslaması
Ekonomi

Muhalif medyanın boyası döküldü! Çakallara ve haydutlara rağmen buralara geldik… İşte asgari ücret ve dolar kıyaslaması

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 2002'deki asgari ücret ve dolar oranıyla günümüzdeki oranı kıyaslayarak, sol basının algı operasyonunu çürüttü.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 12:42:00 -

2021’de geçerli olacak 2.825 TL’lik asgari ücreti karalamaya çalışan sol basın, dolar kuru üzerinden algı oyununa kalkışarak AK Parti’yi hedef aldı.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde muhalif basının algı operasyonu çürütüldü.

Ali İhsan Karahasanoğlu, 2002’deki asgari ücretin 126 dolara denk geldiğini söyleyen Karahasanoğlu, 2021’deki asgari ücretin ise 377 dolara tekabül ettiğini söyledi. Karahasanoğlu, “126 dolardan almış AK Parti, 377 dolara çıkartmış. Dolar bazında 3 misli artırmış. Hem de dolarda oynanan oyunlara rağmen” ifadelerini kullandı.

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