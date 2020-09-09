Muhalif medya gaz kaçırıyor! Erdoğan’ı devirmek için gazeteci kiralayan kiralayana

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Türkiye’de AK Parti’yi ve milletin seçtiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek isteyen gazeteci görünümlü maşaların arkasındaki derin güçler bir bir deşifre oluyor. Geçtiğimiz günlerde Center for American Progress adlı bir ABD düşünce kuruluşunun yayınladığı raporda, Türkiye’de kalemini satılığa çıkaran birçok gazetecinin ve medya kuruluşunun ABD tarafından fonlandığı bildirildi. Ulusal Demokrasi Vakfı (NED) ve diğer ABD'li fon kuruluşlarının Gazete Duvar, Medyascope, T24 ve Bianet gibi medya organlarını fonlamasının önemli olduğunun bildirildiği raporda, bu organlar "Batı desteği alan dijital kuruluşlar" olarak yer aldı. Gazete Duvar, Medyascope, T24 ve Bianet gibi haber siteleri; özellikle Batı destekli fonlar tarafından finanse edilen medya organları olarak ilk defa bir ABD'li düşünce kuruluşunun raporuna açık seçik yer aldı.

Satılık kalemlere 6 kat zam

AK Parti’yi ve Erdoğan’ı devirmek için Türkiye’de birçok kişiyi ve medya kuruluşunu maaşa bağlayan ABD’nin ‘satılık kalemlere’ karşı bonkör olduğu ve musluğu sonuna kadar açtığı öğrenildi. ABD düşünce kuruluşunun söz konusu raporunda, 2016-2019 yılları arasında Ulusal Demokrasi Vakfı’nın “Türkiye’de gazeteciliğin desteklenmesi” adı altında sağladığı fonu '6 kat' arttırdığı bilgisi yer aldı. Aktarılan onca fona rağmen, AK Parti ve Erdoğan iktidarını devrilmediğinin belirtildiği raporda, her şeye karşın ‘satılık kalemlere’ finans desteğinin devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Bir lağım daha patladı

ABD düşünce kuruluşunun geçtiğimiz günlerde yayınladığı rapor, ‘satılık kalemler’ lağımını patlatırken, terör örgütü PKK gazetesi Özgür Gündem’in eski Yazı İşleri Müdürü ve Tele 1’in Genel Yayın Yönetmeni 'Yanar-döner' Merdan Yanardağ, ile Yurt Gazetesinin sahibi Durdu Akbolat arasındaki sözlü atışma bir sır perdesini daha araladı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan, Durdu Özbolat, PKK gazetesinde çalışıp son dönemlerde ulusalcı laikçi takılan Merdan Yanardağ’a seslenerek,”Ben Yurt Gazetesi'ni evimi, otelimi, özel okulumu enerji hisselerimi satıp 25 milyon dolar harcayarak kurdum, kaynağım belli. Sen Tele 1'in kaynağı nedir onu açıkla. Tele 1'in kaynağını açıklamazsan sana sorarım; kaynak benden çaldığın paralar mı yoksa Akın İpek'ten aldıkların mı? Barış TV'yi satarak aradan aldığın komisyonla Tele1'i kurdun, Barış TV'yi kime sattın?” diye sordu. Nereden fonlandığına ilişkin gelen soruya cevap veremeyen Yanardağ, ‘Özgür basın’ naraları atarak sessizliğe bürünmekle yetindi.

Erdoğan’ı devirme planı basına sızdı

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı devirmek için Türkiye’de gazeteci kiralama yarışına giren Batı’dan kısa süre önce ilginç bir itiraf geldi. ABD’de başkan adayı olmaya hazırlanan Joe Biden, geçtiğimiz günlerde basına sızan bir konuşmasında, Erdoğan’ı hedef alarak, Türkiye’de iktidarı devirmek için muhaliflerin desteklenmesi gerektiğini vurgulamıştı. Biden, açıklamasında, "Bence ona (Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım. Bir yol haritamızın olduğunu açıkça göstermemiz lazım. Düşündüğümüz şeyle ilgili sesimizi yükseltmemiz lazım, bedel ödemeli.” ifadelerini kullanmıştı.