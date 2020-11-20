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Siyaset Muhalif mahalleye giderek yerleşen Ali Babacan'dan Halk TV'ye övgü!
Siyaset

Muhalif mahalleye giderek yerleşen Ali Babacan'dan Halk TV'ye övgü!

CHP medyasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı düşmanca tavrından dolayı çıkarları uğruna bu sıralar sık sık mikrofon uzattığı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye karşıtı propagandanın yapıldığı Halk TV'ye güzellemelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 22:43:00 - 2020-11-20 23:00:03
Muhalif mahalleye giderek yerleşen Ali Babacan'dan Halk TV'ye övgü!

Muhalif mahalleye giderek yerleşen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP’nin finanse ettiği ve Türkiye’ye karşı türlü düşmanlıkların propagandasının yapıldığı Halk TV’de canlı yayına katıldı. Babacan, başörtüsüne saldırıdan Mehmetçiğe dil uzatmaya kadar birçok skandala imza atan Halk TV için, “Oldukça özgün, kendine özel bir yayın çizgisi var. Ara ara RTÜK mağduru da oluyor.” ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV’de Özlem Gürses’in sunduğu 20. Saat programına konuk oldu. CHP medyasının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı devirmek amacıyla bu aralar sık sık mikrofon uzatarak kendi çıkarları için kullandığı Babacan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken Halk TV’ye güzellemelerde bulundu. 

Babacan'dan Halk TV'ye güzelleme

Babacan, ‘RTÜK mağduru’ olarak nitelendirdiği Halk TV'nin kendine özgü bir yayın çizgisi olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çizgisinden emin adımlarla ilerleyen Babacan, Halk TV için “Türkiye tek bir sesin, tek bir görüşün yankılarıyla yönetilecek bir ülke olmamalı. Eğer çoğulcu demokrasiye inanıyorsanız, farklı yayın çizgilerinin olması da gayet doğal. Halk TV de oldukça özgün, kendine özel bir yayın çizgisi var. Ara ara RTÜK mağduru da oluyor.” ifadelerini kullandı. 

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Yorumlar

milli düşünce

bu adam emperyalistlerin adamıdır 
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Leventbay

Daha simdi izledim gayet seviyeli kaliteli program ozellikle Özlem gürses hanım çok kaliteli bir sunucu
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