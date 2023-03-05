  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Muhalif gazeteci Fatih Portakal'dan koalisyon masasına sert tepki: Uyuttunuz mu bizleri
Gündem

Muhalif gazeteci Fatih Portakal'dan koalisyon masasına sert tepki: Uyuttunuz mu bizleri

Muhalif gazeteci Fatih Portakal, masayı dağıtan Meral Akşener ve diğer partilere sert tepki gösterdi. YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Portakal, "Uyuttunuz mu bizi?" diyerek serzenişte bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 11:36:00 - 2023-03-05 11:40:19
Muhalif gazeteci Fatih Portakal'dan koalisyon masasına sert tepki: Uyuttunuz mu bizleri

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala 6'lı masa Meral Akşener tarafından dağıtıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyen Meral Akşener, çok sert açıklamalarda bulundu ve masayı 'kumar masası' olarak nitelendirdi. İYİ Parti Lideri, CHP'li Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu göreve çağırdı.

"BİZLERİ KANDIRDINIZ MI ARKADAŞ?"

Muhalif gazeteci Fatih Portakal, masada yaşanan ayrılığa ve sürece YouTube kanalından çok sert tepki gösterdi. Portakal, "Ya siz bizleri kandırdınız mı arkadaş? Uyuttunuz mu bizi?" sözleriyle serzenişte bulundu.

Portakal'ın konuya ilişkin tepkisi şu şekilde:

"Kim şahsi hırsla davrandı? Kim gerçekten Türkiye’yi düşündü? Bu soruların hepsinin cevabını bulmaya çalışacağız. Ama burada önemli kelime dayatma kelimesi. Kim kime neyi dayattı? Kuyruklu yalanlardan bahsetti. Aslında bakıyorsunuz biz dışarıdan izleyenler gerek vatandaş, gerekse gazeteci olarak aslında şu soru benim aklıma geliyor. Ya siz bizleri kandırdınız mı arkadaş? Umut besleyen, değişim için çaba harcayan yığınları uyuşturdunuz mu? Uyuttunuz mu diye sormak gerekiyor."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23