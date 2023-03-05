Muhalif gazeteci Fatih Portakal'dan koalisyon masasına sert tepki: Uyuttunuz mu bizleri

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala 6'lı masa Meral Akşener tarafından dağıtıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyen Meral Akşener, çok sert açıklamalarda bulundu ve masayı 'kumar masası' olarak nitelendirdi. İYİ Parti Lideri, CHP'li Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu göreve çağırdı.

"BİZLERİ KANDIRDINIZ MI ARKADAŞ?"

Muhalif gazeteci Fatih Portakal, masada yaşanan ayrılığa ve sürece YouTube kanalından çok sert tepki gösterdi. Portakal, "Ya siz bizleri kandırdınız mı arkadaş? Uyuttunuz mu bizi?" sözleriyle serzenişte bulundu.

Portakal'ın konuya ilişkin tepkisi şu şekilde:

"Kim şahsi hırsla davrandı? Kim gerçekten Türkiye’yi düşündü? Bu soruların hepsinin cevabını bulmaya çalışacağız. Ama burada önemli kelime dayatma kelimesi. Kim kime neyi dayattı? Kuyruklu yalanlardan bahsetti. Aslında bakıyorsunuz biz dışarıdan izleyenler gerek vatandaş, gerekse gazeteci olarak aslında şu soru benim aklıma geliyor. Ya siz bizleri kandırdınız mı arkadaş? Umut besleyen, değişim için çaba harcayan yığınları uyuşturdunuz mu? Uyuttunuz mu diye sormak gerekiyor."

ÖNE ÇIKAN VİDEO