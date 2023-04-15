Muhalif anketçinin son araştırması yeni çıktı! Şaşırtan seçim sonucu

Muhalefete yakın Metropoll Araştırma'nın nisan ayında yaptığı ankette bile, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'nın yüzde 9,4 önünde çıktı. İki ittifak arasındaki oy farkı mart ayında 5.9 olarak ölçülmüştü.

Metropoll Araştırma şirketinin sahibi Özer Sencar, "Türkiye'nin Nabzı Nisan Ayı Araştırması"nın ittifakların oy oranlarına dair bölümü açıkladı.

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26 ilde 1-3 nisan tarihleri arasında 2 bin 610 kişi ile yapıldığı belirtilen araştırmaya göre, kararsızlar dağıtıldığında Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 45,8, Millet İttifakı'nın oy oranı da yüzde 36,4. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 13,9 olarak ölçüldü.

Twitter hesabından paylaşım yapan Özer Sencar, "Metropoll’ün Nisan araştırması bulgularına göre Cumhur İttifakı Millet İttifakı'ndan 9 puan önde görünüyor" dedi.