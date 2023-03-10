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Medya Muhalefetten dikkat çekici "Erdoğan" itirafı! Böyle duyurdular
Medya

Muhalefetten dikkat çekici "Erdoğan" itirafı! Böyle duyurdular

Altılı masadan ret yiyen Hüseyin Baş'ın genel başkanı olduğu Bağımsız Türkiye Partisi'nin yayın organı Yeni Mesaj gazetesinde dikkat çekici bir yazı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 15:12:00 -
Muhalefetten dikkat çekici "Erdoğan" itirafı! Böyle duyurdular

Altılı masadan ret yiyen Hüseyin Baş'ın genel başkanı olduğu Bağımsız Türkiye Partisi'nin yayın organı Yeni Mesaj gazetesinde dikkat çekici bir yazı yayınlandı. 

Yeni Mesaj yazarı Orhan Dede, Tayyip Erdoğan safları genişletirken, muhalefetin tek bir adım atmamasını eleştirdi. 

Dede, özetle şunları kaydetti:

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"(…) Bugün itibarıyla seçime tam 65 gün kaldı.

İktidar cenahının bu süreçte kuşkusuz eli armut toplamayacak.

Bakın Cumhur İttifakı'nın genişleme arayışları sürüyor. 

Üstelik bu arayışlar sadece kendi mahallelerinde değil, karşı mahallede de devam ediyor. Yani kazanmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan yelpazeyi hayli geniş tutuyor anlayacağınız. 

Bu bağlamda Demokratik Sol Parti'nin (DSP) Cumhur İttifakı'na katılacağı iddiaları ortaya atıldı.

Bu iddiayla ilgili görüşlerini açıklayan DSP lideri Önder Aksakal, "Henüz böyle bir teklif yok. Görüşme süreci önümüzdeki süreçte olur mu olmaz mı onu bilemeyiz" demiş. 

Cumhur İttifakı'ndan bir teklif gelirse cevabınız ne olur sorusunu ise Aksakal, "Hiç kimseye kapımız kapalı olmadı bugüne kadar. Gelen oldu da gelme demedik" şeklinde yanıtlayarak yeşil ışık yakmak anlamında bir işaret de veriyor. 

(…) Ancak Millet İttifakı'nın hükümetin seçimi kaybedeceğine, kendilerinin ise kazanacağına garanti gözüyle bakıp, safları kuvvetlendirme konusunda ağır davranması hiç normal değil.

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş sözünü tutabilmek için muktedir olmak, ancak parlamentoda anayasa değiştirecek güce ulaşmakla mümkün olabilir. (…)"

 

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