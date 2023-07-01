Muhalefette şok iddia! Yeni parti kuracaklar!

14-28 Mayıs tarihlerine yapılan seçimlerden büyük hezimetle ayrılan muhalefette ortalın yangın yerine döndü.

Seçim hezimeti sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepkiler artarken partilerde yaşanan istifalar, krizi zirveye taşıdı.

TBMM'de grup kurmaya çalışan masanın 3 küçük ortağı ise bu konuda da uzlaşamayarak kendi yollarını çizme kararı aldı.

KILIÇDAROĞLU KOLTUĞUNU BIRAKMIYOR

Hezimet sonrası 13 yıldır CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na hem seçmenden hem de partililerden istifa çağrısı yapıldı. Kılıçdaroğlu, hepsine kulak tıkarken değişime karşı çıktı. CHP'ye yönelik tepkilerin artmasından dolayı partiden kopuşlar başladı.

''BUNDAN SONRA SİZE BAŞARILAR''

Hezimetin ardından CHP kanadı İYİ Parti, DEVA ve Gelecek Partisi'ne haftalarca "Çalışmadınız" suçlamasını yöneltti. Meral Akşener ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Bundan sonra size başarılar" diyerek köprüleri attı.

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'YENİ PARTİ' İDDİASI

Hem CHP'de hem de İYİ Parti'de muhalif oluşumlar arttı. Partiden ayrılan ve ayrılacak isimlerin yeni bir hareket başlatabileceğine yönelik iddialar ortaya atıldı. CHP kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar genel başkan seçilmesi halinde peş peşe istifaların gelebileceği kulislerde konuşmaya başlandı. İYİ Parti içindeki Meral Akşener muhaliflerinin ve partiden ayrılan onlarca ismin ise yeni bir parti kurma hevesinde olduğu bilgisi var.