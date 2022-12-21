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Muhalefette altın günü devam ediyor! Bu sefer Gelecek Partisi'nde toplanıyorlar

Bir türlü aday çıkaramayan, kendi içinde bile anlaşamayan altılı masanın ikinci tur onuncu toplantısı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde 5 Ocak 2023'te yapılacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 19:36:00 -
Muhalefette altın günü devam ediyor! Bu sefer Gelecek Partisi'nde toplanıyorlar

Bir türlü aday çıkaramayan, kendi içinde bile anlaşamayan altılı masanın ikinci tur onuncu toplantısı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde 5 Ocak 2023'te yapılacak.

Alınan bilgiye göre, parti genel merkezindeki toplantı 5 Ocak 2023 Perşembe saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun ev sahipliğinde onuncu kez bir araya gelecek.

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