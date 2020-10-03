Muhalefetin sosyal medya trolleri böyle salya akıttı

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AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. TBMM 4. Yasama Yılı açılışı öncesinde tedbir amacıyla Kovid-19 testi yaptırdığını belirten Gürel, test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Durumunun gayet iyi olduğunu ve herhangi bir şikayet yaşamadığını belirten Gürel, "Doktorum, süreci evde geçirmemizi uygun gördü" dedi.

Vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik kurallarına muhakkak uymasını isteyen Gürel, "Bu virüse yakalanan tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, dua ediyor, dua bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Muhalefetin trolleri salya akıttı

Gürel'in koronavirüse yakalanması sonrası insanlıktan zerre nasibini almayan muhalefetin sosyal medya trolleri alçakça paylaşımlarda bulundu. Gürel'in alenen ölmesini isteyen troller "Geberir inşallah", "Mutlu haberini bekliyoruz" şeklinde paylaşımlar yaparak ne kadar aşağılık mahluklar olduklarını bir kez daha ortaya koydu. Bazı troller ise koronavirüsün diğer AK Partililere de bulaşması temennisinde bulundu. AK Partili vekile nefret kusup salya akıtan trollerin rezil paylaşımlarına sosyal medyadan çok sayıda tepki yağdı.

Sosyal medya yasası yürürlüğe girdi

Öte yandan "Sosyal Medya Yasası" 1 Ekim tarihi itibariyle Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yasa kapsamında Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya şirketlerine Türkiye'de temsilcilik bulundurmaları şartı getirildi. Temsilcilik açmayan şirketlere ise kademeli olarak çeşitli yaptırımlar uygulanacak.

Yasayla birlikte artık sanal ortamda hakaret etmenin cezası olacak. Tehdit, taciz ve yalan haber yaymak da eskisi kadar kolay olmayacak. AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel'e sosyal medya üzerinden hakaret edilmesi yasanın önemini ve ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP'nin başını çektiği muhalefetin karşı çıktığı yasa sayesinde sosyal medya trolleri artık sanal ortamda istedikleri gibi at koşturamayacak.