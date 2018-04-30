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Muhalefetin seçim formülleri!

Gazeteci Abdülkadir Selvi, muhalefetin 24 Haziran seçimlerine yönelik olası hamlelerini değerlendiren bir yazı kaleme aldı. Selvi, 3 formül üzerinde durdu.

30 Nisan 2018 Pazartesi 17:10
Muhalefetin seçim formülleri!

Abdülkadir Selvi'nin "Muhalefetin seçim ittifakında son durum" isimli yazısının ilgili kısmı şu şekilde;

"1- Ortak aday formülü rafa kalktı. İlk tura her parti kendi adayıyla girecek.

Geçen hafta 17 dakika süren görüşmede Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile İYİ Parti Lideri Meral Akşener arasında şöyle bir diyalog yaşanıyor.

Karamollaoğlu - Sizinle müzakere etmeye gelmedim. Duruşunuz devam ediyor mu onu öğrenmeye geldim.

Akşener - Evet adaylık kararım devam ediyor, değişmeyecek.

Akşener’in adaylıkta ısrarı Gül formülünü devre dışı bırakırken, muhalefette bir burukluk meydana getirdi. Ama bir projenin çökmesine de hizmet etti. Hakkını teslim etmek gerekiyor.

2- İYİ Parti’den Meral Akşener ilk andan itibaren Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmişti. Saadet Partisi’nden ise Temel Karamollaoğlu’nun aday olacağı söyleniyor. CHP’nin adayının da açıklanmasıyla birlikte muhalefetin adayları belli olacak.

3- Cumhurbaşkanlığı için ortak aday çıkaramayan muhalefet, milletvekili seçimi için

ittifakı başaracak gibi görünüyor. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve BTP’den oluşan 5’li ittifakta büyük ölçüde uzlaşmaya varıldığı söyleniyor. Kılıçdaroğlu’nun “demokrasi ittifakı” dediği sıfır baraj formülünü, 4 Nisan günü İstanbul’da bir programda birlikte olduğumuz KONDA’nın sahibi Tarhan Erdem’den dinlemiştim. Erdem, “hayır bileşenleri” tanımını doğru bulmadığını belirterek, “Adına demokrasi bileşenleri denilebilir. Sıfır baraj ittifakıyla seçime girecek muhalefet partilerinin barajı aşması sağlanıyor. Böylece oyların hesaplanmasında ittifak yapan partiler lehine olan sistemden muhalefetin de yararlanmasının önü açılır” demişti. Tarhan Erdem’in çizdiği yol haritası muhalefetin sıfır baraj ittifakında buluşmasını sağladı. Tabii siyasette 24 saat uzun bir süre. Akşener’in ne yapacağını kestirmek mümkün değil.

Bu arada Kılıçdaroğlu, İYİ Parti’ye giden 15 milletvekilinin CHP’ye dönebileceklerini açıkladı. Gözyaşları içinde giden 15’lilerin kısa bir süre sonra sevinç gözyaşları içinde CHP’ye dönüşlerine tanık olacağız.

Hey onbeşli onbeşli siyaset yolları taşlı"

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 17:10
  1. İstanbul
  2. Abdülkadir Selvi

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