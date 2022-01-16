Muhalefetin Milli Savunma Bakan adayı Demirtaş mı?

Engin Ardıç, iktidar olma hayalleri gören muhalefetin muhtemel kabine listesini köşesine taşıdı. Millet İttifakı yönetiminde, PKK'Iı teröristle fotoğrafı çıkan "aşk kadını(!)" HDP milletvekili Semra Güzel'in aile işlerinden sorumlu bakan olabileceğini yazan Ardıç, "Ben asıl Selahattin Demirtaş'a hangi bakanlığı vereceklerini merak ederim" dedi ve bombayı patlattı: "İster misiniz o da Milli Savunma Bakanı olsun?" İşte Engin Ardıç'ın muhalefetin içler acısı halini gözler önüne serdiği Sabah'taki o yazısı:

"Muhalefette aday maday yok. Daha doğrusu, var da yok.

Erdoğan'a karşı kazanamayacakları da, muhalif yazarların kafalarına yavaş yavaş dank etmeye başladı... Alarm zilleri çalıyorlar.

İkinci tura kalırlarsa sevinç çığlıkları atacaklar ve Erdoğan kazanınca da Kılıçdaroğlu o meşhur ve klasik demecini patlatacak: Bu seçimin bir tek kaybedeni vardır, o da Erdoğan'dır!

Bu siyasi maskaralık böyle sürüp giderken ortaya yeni yeni "kombinasyonlar" da çıktı:

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacakmış, bütün diğerleri de başkan yardımcısı...

Akşener, Karamollaoğlu, Davutoğlu, Babacan, hepsi birer cumhurbaşkanı yardımcısı... Öyle ya, seçimle değil, atamayla gelmeyecekler mi? Kim engel olabilir?

Hani ya güzel nane şekeri... Kim demiş başkanlık sisteminde koalisyon olmaz diye?

Yani yüzde 1-yüzde 2 oy almış adamlar da iktidarı paylaşacaklar.

Hanımefendi mutlu olacak. Ötekiler de "olmayan birer başbakan" gibi davranacaklar.

Razı mısınız?

Semra Güzel'i aile işlerinden sorumlu bakan yaparlar herhalde, madem aşk için yaşıyor...

Ben asıl Selahattin Demirtaş'a hangi bakanlığı vereceklerini merak ederim.

İster misiniz Milli Savunma Bakanı olsun?

Bunlar onu da yaparlar. (...)"