Muhalefetin medet umduğu adama bak! Bunun kafa gidik yahu!

Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, başkanlık seçimi kampanyası sırasında Türkiye’deki muhalefete iktidar vaat eden ABD’nin “Bunak Başkanı” Joe Biden'ı yerin dibine soktu. Biden'ın, geçtiğimiz günlerde konuşması bitince kürsüden indiğini ve elini uzatıp boşlukla tokalaştığını hatırlatan Korkmaz, "Medet umdukları Başkan’da kafa gidik!" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Sonunda bu da oldu: ABD’nin “Bunak Başkanı” Joe Biden, konuşması bitince kürsüden indi ve elini uzatıp boşlukla tokalaştı!

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Trump, seçim kampanyası sırasında Biden’a “Bunak” demişti.

Ne denli haklı olduğu, her geçen gün daha iyi anlaşılıyor.

AYAKTA UYUYOR

Başkan Joe Biden, iki hafta önce USS Delaware denizaltısı için düzenlenen tören sırasında asker selamı verirken uyuklamıştı!

Trump’ın Biden’a “Uykucu Joe” diye hitap etmesi, boşuna değildi.

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Amerikan Derin Devleti; demanstan mustarip, uyuklayan, ayakta duramayan bir politikacıyı hileli bir seçimle “Başkan” yaptırdı.

Biden, Derin Mahfilde sandalyesi olan bir senatördü.

Yani, nedir?

Derin hanedanların Bunak Joe Biden’ı sahne arkasından yönetmeleri daha kolay oluyor!

BAYDIN MUHİPLERİ CEMİYETİ

Hangi Biden, bu?

Zillet İttifakı’nın iktidar beklediği…

Medet umduğu, Mendebur Biden!

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Başkanlık seçimi kampanyası sırasında (Aralık 2019) Türkiye’deki muhalefete iktidar vaat etmişti, ya…

Mister Kemal ile onun Monşeri Ünal; seçilir seçilmez Joe Biden’dan Türkiye’ye “demokrasi” vurgulu bir hareket çekmesi için talepte bulunmuşlardı!"