Muhalefetin ittifakına hükümetten ilk tepki!
4 partinin ittifak kararına ilişkin Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, açıklamalarda bulundu.02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:28
CHP - İP- SP- DP ittifakına ilişkin açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, 'Bu Türkiye'nin önünü kesme ittifakıdır' dedi.
Bozdağ, sözlerine şöyle devam etti;
"Bu ittifak benim gördüğüm esasında dört benzemezlerin bir ittifakı. Hani zoraki nikah derler ya zoraki nikah gibi zoraki bir ittifak görüyoruz. Rahmetli Erbakan hayatta olsaydı bunlara "hadi oradan" derdi."
YORUM YAZ