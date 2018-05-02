Muhalefetin ittifakına hükümetten ilk tepki!

CHP - İP- SP- DP ittifakına ilişkin açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, 'Bu Türkiye'nin önünü kesme ittifakıdır' dedi.

Bozdağ, sözlerine şöyle devam etti;



"Bu ittifak benim gördüğüm esasında dört benzemezlerin bir ittifakı. Hani zoraki nikah derler ya zoraki nikah gibi zoraki bir ittifak görüyoruz. Rahmetli Erbakan hayatta olsaydı bunlara "hadi oradan" derdi."