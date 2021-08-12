Muhalefetin “imar” algısı elinde patladı

Konuya ilişkin Akit’e çarpıcı değerlendirmede bulunan TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanvekili AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, şunları dile getirdi:

Yanan yere yeni ağaçlar dikilecek

“Yanan ormanların imara açılacağı konusunda çok fazla algı oluşturmaya çalıştılar. Oysa, yanan ormanların imara açılamayacağı ve yeniden ormanlaştırılacağı anayasamızda açıkça belirtilmiştir. Anayasamızın 169. maddesi, ‘Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez’ şeklindedir. Hal böyleyken bu durumu siyasete alet ederek manipüle edilmesi son derece yanlıştır. Daha önceki tüm yanan alanlarda olduğu gibi bu yangınlarda yanan alanlarda Tarım ve Orman Bakanlığımızca vakit kaybedilmeden hızlı bir şekilde yeni orman fidanları dikilerek yeniden ormanlaştırılacaktır. Bu yanan alanlar, orman tescilli alanlardır.”

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi AK Parti İstanbul Hulusi Şentürk de, şunları ifade etti:

İmar için ilk adımı belediyelerin

“Bu söylenenlerin yalan olduğunu gösteren kapı gibi anayasamız var. Anayasamız çok net bir şekilde yanan orman alanlarının tekrar orman haline getirileceğini, başka hiçbir amaçla kullanılamayacağını belirtir. Orman alanlarının imara açılması için öncelikle ilk izni belediyenin vermesi gerekiyor. Belediye ormanlarla ilgili alanlarda bu çalışmayı yapacağı zaman da ilgili bakanlıklarımızdan ortak bir onay alması gerekiyor. Bu mevzuatı herkes çok iyi biliyor. Bunu bilmelerine rağmen bu sözleri nasıl söylüyorlar bilmiyorum. ‘Cahil’ desem cahillik değil. Geriye tek birşey kalıyor o da muhalefetin algı operasyonu yaptığıdır. Ancak bu yaptıkları ile kendi kalelerine gol atıyorlar. Bugün bahsi geçen orman yangınlarının birçoğu CHP’li belediyelerin bulunduğu yerlerde gerçekleşmiştir. Kemal Kılıçdaroğlu eğer samimi ise CHP yönetiminde orman statüsünden çıkarılıp imara açılan alanlar için kamuoyuna bilgi versin, özür dilesin, tövbe etsin. Bu işi yapan belediye başkanlarından istifalarını istesin. Bunları yapsın ki kendisinin ne kadar sözünün eri bir erkek olduğunu görelim. Yoksa anayasanın açık hükümlerine rağmen bu açıklamaları yapan biri için ne söylesek azdır.”

