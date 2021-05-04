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Gündem Muhalefetin 'İmamoğlu'na soruşturma' şovu çabuk söndü! Bakanlık ve Başsavcılıktan flaş açıklama
Gündem

Muhalefetin 'İmamoğlu'na soruşturma' şovu çabuk söndü! Bakanlık ve Başsavcılıktan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan peş peşe açıklama geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nin önünde saygısız bir şekilde yürümesi nedeniyle yapılan bir şikayet nedeniyle ön inceleme yapıldığını açıklayan resmi makamlar, soruşturma açılmadığını duyurdu. Soruşturmanın ön incelemedeki suç unsuru olup olmadığına bağlı olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 19:43:00 - 2021-05-04 19:44:30
Muhalefetin 'İmamoğlu'na soruşturma' şovu çabuk söndü! Bakanlık ve Başsavcılıktan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında çıkan soruşturma açıldığına dair haberlere ilişkin peş peşe açıklama yaptı.

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bahse konu haberde yer aldığının aksine, Bakanlığımızca yapılan işlem bir soruşturma olmayıp, Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine başlatılmış bir ön inceleme niteliğindedir. Ön inceleme ise, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun gereğince yürütülmekte ve iddianın Savcılıkça soruşturulmasını gerektirecek nitelikte olup olmadığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ön inceleme sonucunda Savcılıkça soruşturma açılmasını gerektirecek yeterlilikte delil elde edilmesi durumunda yetkili makam tarafından soruşturma izni verilmekte, diğer durumda ise verilmemektedir" ifadeleri kullanıldı.

Şikayet üzerine yapılan bir işlem olduğu ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"4 Mayıs 2021 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde; 'İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet Türbesinde elleri arkadan bağlanmış şekilde yürümesinin İçişleri Bakanlığını harekete geçirdiği, elleri arkasında gezdiği için hakkında soruşturma açıldığı ve Mülkiye Müfettişi tarafından ifadesinin istendiği' şeklinde özetlenebilecek haberin yer alması üzerine, aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Kayıtlarımızın tetkikinde; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevinden uzaklaştırılan HDP'li Belediye Başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü, ziyaret ettiği belediye başkanlarının ve anılan partinin teröre olan yardımlarını desteklediği, bir ziyareti esnasında Fatih Sultan Mehmet'e ait türbeye saygısızlık yaptığı' iddialarını içeren şikayette bulunulduğu, Başsavcılık tarafından da 10/09/2020 tarihli yazıyla İçişleri Bakanlığından işlem yapılmasının talep edildiği, Başsavcılığın talebi üzerine 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun gereğince Bakanlık makamının 24/01/2021 tarihli onayı üzerine Mülkiye Müfettişi görevlendirildiği, müfettiş tarafından da 28 Nisan 2021 tarihinde ifade talebinde bulunulduğu, ifadenin henüz müfettişe ulaşmadığı anlaşılmıştır.

Soruşturma yok, ön inceleme yapılıyor

Bahse konu haberde yer aldığının aksine, Bakanlığımızca yapılan işlem bir soruşturma olmayıp, Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine başlatılmış bir ön inceleme niteliğindedir. Ön inceleme ise, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun gereğince yürütülmekte ve iddianın Savcılıkça soruşturulmasını gerektirecek nitelikte olup olmadığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ön inceleme sonucunda Savcılıkça soruşturma açılmasını gerektirecek yeterlilikte delil elde edilmesi durumunda yetkili makam tarafından soruşturma izni verilmekte, diğer durumda ise verilmemektedir.

"Rutin bir işlem"

4483 sayılı Kanunun 6'ncı maddesi gereğince; ön inceleme sürecinin tamamlanabilmesi için, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesinin alınması zorunluluğu bulunmaktadır. İfade talep edilmesi, kamu görevlisi hakkında mutlaka soruşturma izni verileceği anlamına gelmeyip, savunma yapabilmesi için kendisine yasal olarak tanınmış bir hak olduğundan müfettiş tarafından tamamlanması zorunlu olan rutin bir işlemdir.

Müfettiş tarafından rapor düzenlenecek

Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine başlatılan bu ön inceleme sürecinde de diğer görevliler gibi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan da ifade talep edilmiştir. İfadenin gelmesini müteakip, müfettişçe 'soruşturma izni verilmesi' veya 'verilmemesi' kanaatiyle ön inceleme raporu düzenlenecek, yetkili merci tarafından bahse konu kararlardan biri verilerek, ilgililere tebliği ile de süreç tamamlanmış olacaktır."

Başsavcılıktan da açıklama geldi

İmamoğlu'na soruşturma açıldığı iddialarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşlarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını içeren haber ve paylaşımlarla ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması gereği hasıl olmuştur" denildi.

İzin, inceleme sonucuna göre çıkacak

Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılıklarının elektronik posta adresleri ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden ulaşan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Fatih Sultan Mehmet Han Türbesini ziyareti sırasında saygısızlık yaptığına ve HDP Belediye Başkanlarını ziyaret ederek görevini kötüye kullandığına' yönelik ihbarlar kayda alınmıştır. Akabinde ilgilinin kamu görevlisi olması nedeniyle yasal zorunluluk gereğince (4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun) İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma açılması için izin istenmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bahse konu ihbarlarla ilgili olarak yürütülen herhangi bir soruşturma bulunmamaktadır. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme neticesinde soruşturma izni verilmesi halinde Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gerekli değerlendirmenin yapılacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" bilgileri yer aldı.

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