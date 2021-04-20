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Gündem Muhalefetin dozunu kaçırdı! Eleştireceğim diye kendi başbakanlık dönemini eleştirdi
Gündem

Muhalefetin dozunu kaçırdı! Eleştireceğim diye kendi başbakanlık dönemini eleştirdi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun muhalefet yapacağım diye kendi başbakanlık dönemini eleştirdiği video, sosyal medyada yayıldı. Görüntülerin Davutoğlu'nun kendi ekibi tarafından çekilmesi dikkat çekerken yardımcılarının kendisini düzeltmesi olay oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 08:00:00 -

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Merkez Bankası'nın rezervleri üzerinden iktidarı eleştirdi. Dili sürçen Davutoğlu, verilerin 2014 yılından bu yana şeffaf şekilde yayınlanmadığını söyledi.  

Stüdyoda bulunanların araya girmesiyle Davutoğlu, konuşmasını düzeltti.  Gelecek Partisi tarafından çekilen görüntülerin neden ve kimler sosyal medyaya sızdırıldığı merak konusu oldu.

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