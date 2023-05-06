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Medya Muhalefeti şoke eden Kahramanmaraş anketi!
Medya

Muhalefeti şoke eden Kahramanmaraş anketi!

Yeniakit Publisher
2023-05-06 23:41:00 - 2023-05-06 23:42:48
Muhalefeti şoke eden Kahramanmaraş anketi!

Muhalefetin siyasete alet ettiği Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinde CHP'ye yakın Kendine Muhabir adlı sosyal medya kanalında yapılan anket sonucu, Millet İttifakı destekçilerini şoke etti.

Kendine Muhabir adlı Youtube kanalında muhabir, sokak röportajında rastgele seçtiği vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceklerini sordu.

Yayında alınan cevaplara göre, vatandaşların 92'si tercihinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu belirtti.

Katılımcıların 13'ü Kılıçdaroğlu'na, 6'sı Sinan Oğan'a, 3'ü de Muharrem İnce'ye oy vereceğini söyledi.


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