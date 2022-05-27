Muhalefeti destekleyen Jahrein'den olay karar: O isim aday olursa oyumu AK Partili isme vereceğim

"Jahrein" olarak tanınan ve muhalefeti destekleyen sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç'un, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirileri devam ediyor.

Gazeteci Adem Metan'ın Youtube kanalına konuk olan Jahrein, Ekrem İmamoğlu'nun aday olması halinde kendisine oy vermeyeceğini söyledi.

Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, 'Benim Ekrem İmamoğlu ile ilgili bu kadar sinir olmamın sebebi oy vermemdir. Bugün seçim olsa oy vermem. Karşısında kim varsa ona basarım. Açık ve net. AK Partili olsa bile ona veririm" ifadelerini kullandı.

“Ellerim kırılsaydı da vermeseydim”

Sosyal medya fenomeni Sonuç, “Ekrem İmamoğlu’na oy vermiş bir insanım. Ellerim kırılsaydı da vermeseydim. (…) Sen beni çöpe attın tamamen. Beni devamlı çiğneyip çiğneyip tükürüyorsun. Benden oy moy yok. Bu kadar basit. Kimse beni çiğneyip tüküremez.” şeklinde konuşmuştu.

“Tuvalet terliği de gelse oyu basacağız”

Ahmet Sonuç, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıkalamda “Açıkçası şöyle söyleyeyim. Herkes birinci turda herkes istediği kişiye oy versin. Sistemi bilen herkes oy bölünmesinin artık zırva olduğunu farkındadır herhalde… Birinci turda herkes istediğine oy versin. Bütün siyasi partiler aday çıkarsın. Kimin kaç kişi olduğunu görelim. Ondan sonra tuvalet terliği de gelse oyu basacağız. Bu noktada yapacak bir şey yok.” demişti.