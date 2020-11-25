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Gündem Muhalefete seslenen PKK gazetesi yumurtladı! ‘Biden’a itaat et rahat et’
Gündem

Muhalefete seslenen PKK gazetesi yumurtladı! ‘Biden’a itaat et rahat et’

Terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapan Yeni Yaşam Gazetesi'nin yazarı Veysi Sarısözen, ABD'de başkan seçilen Joe Biden'ın Türkiye'ye yönelik politikalarına ilişkin muhalefete tavsiyede bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 13:31:00 - 2020-11-25 14:11:00

ABD'de Biden'ın başkanlığı kazanması sonrası sürecin Türkiye'ye nasıl yansıyacağı merak edilirken PKK gazetesinden ilginç bir yazı geldi.

ABD seçim sürecinde Türkiye'ye yönelik skandal çıkışta bulunan Biden, "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim, muhalefete destek vereceğim." sözlerini sarf etmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ise Türkiye'nin resmi kurumlarının açıklaması öncesi Joe Biden'ı tebrik etmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Ünal Çeviköz da Biden'e çağrı yaparak, 'Türkiye'ye demokrasi çağrısında bulun' demişti.

Seçim sürecinde Joe Biden'ın Türkiye tehdidi ve seçim sonuçlarının sıcağında muhalefet kanadından Biden'a methiyeler düzülmesi kirli ittifakı adeta gözler önüne serdi.

PKK sözcüsü Yeni Yaşam'ın yazarı Veysi Sarısözen ise, Biden-Türk muhalefeti projesine ilişkin kaleme aldığı yazısında açık açık ‘Biden’a itaat et rahat et’ dedi.

Sarısözen,  Biden-Türkiye ilişkilerine dair kaleme aldığı yazısında adeta itiraflarda bulunarak “Sistem içi ‘demokratik’ bir gelişmede Biden ve ekibi olumlu bir rol elbette oynayabilir. Siz bunu ‘muhalefete destek verebilir’ şeklinde ifade edebilirsiniz, ben ‘Erdoğan’ın arkasındaki küresel desteği çekebilir’ derim. Şu şartla: Biden sizin Erdoğan sonrasına hazır olduğunuzu görmelidir" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Eren

Bu vatanın sahibi biziz. Amerikalı domuzlar değil.
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