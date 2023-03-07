Muhalefete olay sözler! Adeta kafasız bir hayalet...

Akşam gazetesi yazarı Bedir Acar, cumhurbaşkanı adayını bir yılda belirleyebilen muhalefetin Türkiye'nin enerjisini sömürdüğünü belirtti.

Acar, şunları kaydetti:

"Memleketin enerjisini sömürdüklerine yazık...

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Muhalefet partileri cephesinde bir yıldır (belki daha uzun süre) bir türlü 'belirlenemeyen Cumhurbaşkanı adayı'nı konuşuyoruz.

Olmayan bir aday üzerinden, adeta kafasız bir hayaleti konuşuyoruz.

Ne ironiktir ki olmayanı konuşarak bir yıl harcandı, olanı konuşmak için (seçime) iki ay kaldı.

Eldekiler de hani bulunmaz Hint kumaşı değilken mesele artık kepazeliğe dönüşmüş durumda.

Havanda su dövülerek gelinen nokta (Meral Akşener'in itirafıyla) altılı masanın bir 'kumar masasına' döndüğüdür.

(Ki Akşener, dün itibariye yeniden 'kumar masasına' oturdu.)

Dün bütün gün televizyon kanalları Akşener-Kılıçdaroğlu hamlelerini ve olası aday ihtimallerini konuştu.

Bu bir danışıklı dövüş olabilir mi; olabilir. İyi reklam yaptılar, deprem bölgesini unuttular.

Can derdindeki depremzedeler, mal derdindeki 'pazarlıkçılara' hakkını helal eder mi?

Yüzyılın felaketine uğramış bir ülke olarak bu rezaleti göğüslemek zorunda olmak, dayanma gücünü zorluyor.

'Yeter artık' diye haykırası geliyor insanın, yeter!

Daha seçim olmadan yaşattığınız skandallar, belirsizlikler, güvensizlikler yeter.

Aday belirlemekten aciz kifayetsiz muhterisler korosunun her biri bir tarafa savrulursa, yarın öbür gün, ülkenin hali nice olur?

Devlet katında atılacak her adım, alınacak her kararda altı kafanın ayrı ayrı balans ayarı beklenecekse bir arpa boyu yol alınamaz.

Sinemacılar bilir; kötü senaryodan iyi film çıkmaz.

Eskiler de der ki "Kem âlât ile kemâlât olmaz."

(Kötü, yanlış vasıtalar ile maksada/olgunluğa ulaşılmaz.)"