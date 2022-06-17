Muhalefet sussun diye hurdalar tamir edildi

Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte orman yangınlarına karşı elindeki ekipmanı arttıran Tarım ve Orman Bakanlığı bu yıl helikopter sayısını 55’e uçak sayısını ise 20’ye çıkardı. 8 İHA da filoya alan Bakanlık helikopterlerin yarısının uçakların da yarıya yakınını THK üzerinden temin etti. 25 yıldır kiralama için devletten 210 milyon dolar ödenen ama bir tek yeni uçak almayan THK’nın dört hurdasını ayrıca TUŞAŞ tamir etti.

Parçaları bulmak zor

Yetersiz kaldığı gerekçesi ile kullanılmayan ve tartışma konusu olan Türk Hava Kurumunun uçaklarından dördü tamire alındı. Elli yaşındaki uçaklardan üçü Etimesgut’tan tekrar havalandı. Bakımı TUSAŞ yaptı. Tedarikinde güçlük çekilen parçalar TUSAŞ tarafından temin edildi. THK eski başkanı yenileme maliyetinin 750 bin dolarlık kısmını kendilerinin karşılayacağını duyurmuştu. Uçaklar, Tarım ve Orman Bakanlığının hizmetine sunuldu.

Uçaklar müzelik

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci geçen hafta katıldığı bir televizyon programında “THK’nın 4 uçağın tamamını kendi üzerimize aldık, konuyu kapattık. Bu uçaklar 1968 model. Yeni model uçaklarla mukayese edildiğinde eksikleri var. Bu tartışmanın katkı sağlamadığını düşünerek gündemimizden düşürdük” açıklamasını yaptı. Manavgat ve Marmaris yangınlarından sonra THK uçakları gündeme gelmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kuruma gitmiş, çıkışta da “Çalışabilir uçak yok” diye açıklama yapmak zorunda kalmıştı. Hükûmet, muhtemel yangında meselenin yeniden gündeme gelmemesi için müzelik uçakları tamir ettirdi.

Pahalıya mal olacak

Ancak uçakları uçurmak kolay olmayacak. CL-215’ler piston motorlu, parçası bulunmuyor, yakıtı da havalimanlarımızda yok. Kullanıma alınırlarsa, tankerlerle havalimanlarına yakıt taşınacak. Nitekim özel yakıtı temin edilemediği için havalanamadıkları zamanlar oldu. Bu yüzden 2019 yılına kadar kullanılan CL-215’lerin, geniş filo içinde hatırı sayılır bir görev yapacağı değerlendirilmiyor. THK’dan yapılan açıklamada “CL-215 amfibik uçaklarımız piston motorlu olup dünyada az sayıda kaldığı için yedek parça temini uzun zaman almaktadır. TUSAŞ ve üretici firma desteği ile yedek parça temin edilebildiği müddetçe hizmet verecektir” açıklaması yapıldı.

55 helikopter kiralandı

Bakanlık, söndürme araçları için her sene ihaleye çıkıyor. Türk Hava Kurumu da katılımcılar arasında. THK bu araçları diğer ülkelerden kiralayıp ihaleye giriyor. Bakanlığın bu sene aldığı 55 yangın söndürme helikopterinin 50’si, uçakların bir kısmı THK’dan temin edilecek. Geçen yıl 18 helikopter 3 uçak kiralanmıştı. Toplam 39 hava aracı çalışmalara katılmıştı. Bunun 18’i THK üzerinden alınmıştı.

210 milyon dolar nereye gitti?

İddiaya göre Orman Bakanlığı 1995’ten bu yana THK’ya, kiraladığı yangın söndürme uçakları için 210 milyon dolar ödeme yaptı. Ancak milletin bağışlarıyla kurulan ve ayakta kalan kurumun içi boşaltıldı. Bu yüzden yeni uçak alınamadı. Eldekiler parasızlıktan, bakımsızlıktan ve eski teknolojik yapısından havalanamadı. Kayyum atanan kuruma, 1 milyar 844 milyon liralık borç takıldığı ortaya çıktı.

Sayı arttırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tedbirleri artırdı. Orman Genel Müdürlüğü, yerli yazılım hazırlattı. Karadaki araçların yakıtı, hızı, şoförü, hareket geçmişi anında merkezden görülebiliyor. Ormanlarda 5.580 yangın havuzu kuruldu. Birbirlerine 5 kilometre mesafede bulunan havuzlar sensörlü. Su azaldığında alar veriyor. Kuleler akıllandırıldı. Bakanlığın 21 bin personel hazır beklediği askeri birliklerde 20 bin kişiye eğitim verildi. Geçen sene 14 bin civarında olan orman yangını gönüllü sayısı 105 bine ulaştı.

İHA, evlerine kadar takip etti

İnsansız hava araçları ormanların gözü oldu. Yerli vatan havadan gözetleniyor. Orman yangınlarının yüzde 80’inden fazlası insan kaynaklı. Bazıları da bilinçli yangın çıkarıyor. Geçen yıl çok sayıda kundakçı yakalandı. Onlardan bazıları insansız hava araçlarından tespit edildi. Birisi, yangını çıkardığı andan evine kadar takip edildi. Adresinde vardığında gözaltına alındı. Emniyet güçleri bu sene de teyakkuzda. Geçen hafta terör örgütü PKK’nın şehir yapılanması olan “ateşin çocukları”na yönelik Mersin merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 26 kişi yakalandı. Hainlerin adreslerinde 226 torpil barut, 20 havai fişek ele geçirildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi