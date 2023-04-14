Muhalefet konuştukça batıyor! Şimdi de Erdoğan'ın adaylığı için 'vesikalık fotoğraf' çıkışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs seçimlerinde aday olmaması için her yolu deneyen muhalefet, şimdi de vesikalık fotoğraf çıkışında bulundu.

Erdoğan’ın lisans diplomasını sorgulayan, ‘3 dönem’ iddiasıyla aday olamayacağını savunan ve bütün tezleri çöken muhalefet kanadı, şimdi de oy pusulalarında Erdoğan’ın fotoğrafının eski olduğu için kullanılamayacağını öne sürmeye başladı.

“Erdoğan’ın aday olma hakkı bulunmuyor” çıkışlarıyla gündeme gelen CHP’li avukat Celal Ülgen, Tele1 canlı yayınında, "Erdoğan yeni oy pusulalarında 9 yıl önceki fotoğrafını kullanabilir mi?" sorusuna cevap verdi.

Ülgen şu ifadeleri kullandı:

Hayır kullanamaz. Hangi olması gereken şeyi yaptı da bunu yapmasını bekleyelim. Adeta yasayı çiğnemek, bir zevk haline geldi. Hukuk fakültesinden bir arkadaşım, ‘biz 65 yaş kartı almaya gittiğimizde bugünkü fotoğrafımızı getirin demişlerdi. Nasıl aday olarak 10 yıl önceki fotoğrafını koyar’ diyor. Yasaya aykırı ne varsa kendisini alıkoyamıyor. Bütün sorumluluklardan arınmış biri olarak kendisini görüyor.

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