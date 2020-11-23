Muhalefet değil ihanet ocağı

CHP, İYİ Parti ve HDP, Türk siyasi tarihinde görülmemiş bir yola saparak, ülkemizi sürekli olarak yurt dışına şikayet ediyor. Milletten onay alamayan, vesayet odaklarından ise iktidar devşiremeyen muhalefet, mandacı bir zihniyetle yurt dışından iktidar dileniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı emperyalistlerden medet umma modası, İYİ Partili ve HDP’li siyasiler tarafında da sıklıkla uygulanıyor.

Şikayet ediyorlar

Öyle ki CHP’nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bile Türkiye’de demokrasi olmadığı iftirasıyla ülkemizi yurt dışına şikayet edebiliyor.

Son olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz’ün ABD’ye seslenerek, Türkiye’nin dış politikadaki başarılarının engellenmesini istemesi, malum zihniyetin kirli yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Parti muhalefeti ülke muhalefetine döndü

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Uluslararası Stratejik Tahlil Araştırmalar Derneği Başkanı Ahmet Akgül, şunları dile getirdi: “İç siyasette eleştiri olabilir. Lakin bu ülke karşıtlığına dönmemelidir. O zaman yaptığınız siyasetin anlamı kalmaz. Kişiye ve partini politikalarına karı muhalefet yaparsanız. Lakin bunu çevirip ülkeye karşı yaparsanız, siyaset yapmanın anlamı kalmaz. CHP, İYİ Parti ve HDP’den yapılan ve yurt dışına seslenilen çıkışlar yenilir yutulur değil. Bu seçmenin kafasında da soru işaret oluşturuyor. Kılıçdaroğlu’nun, Çeviköz’ün ve İmamoğlu’nun Türk dış politikasını şikayet etmesi acziyettir. Önemli olan ülkenin menfaatleridir.”

Ülkeye sunacak projeleri olmayanların dışarıdan medet umduğunu kaydeden Akgül, şöyle devam etti:

“Bir partinin kendisine ait özgün yerli milli politikası yoksa mutlaka ki bir başka yerden esinlenir. Yani bir başka yerden medet umar. Bugün siyasi partilerin bir kısmı, milli politikalar uygulamak yerine telkinler üzerinden politika uyguluyor. Geçmişte düşülen hataya düşülmemesi lazım.”

Dışardan icazet

Siyaset Bilimci Ferhat Çakır da, şunları ifade etti: “İttifak isimlerinin Millet olması, milletten güç aldıkları anlamına gelmiyor. Gücü dışarıdan arıyorlar. Milletten aldıkları onayla bir şey söyleyemiyorlar. İktidara olan düşmanlıkları, memleket lehine güzel olan şeyleri bile anmaktan uzak düşürmüş vaziyette onları.”

Türkiye’yi yurt dışına şikayet edenlerin ülke için tek bir projelerinin olmadığını vurgulayan Çakır, sözlerini şöyle tamamladı: “Varlık sebepleri Erdoğan karşıtlığı. Onlardaki Millet ismi orijinal değil. Mevcut varlıkları Türkiye adına bir öneri sunar vaziyette değil. Mevcut varlıkları AK Parti ve Cumhur İttifakı ne derse tersini yapmaktan ibaret. Bir önerileri yok.”