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Medya Muhalefet ama neye! CHP ve saz arkadaşları üzerlerine hiç alınmasın
Medya

Muhalefet ama neye! CHP ve saz arkadaşları üzerlerine hiç alınmasın

Yeniakit Publisher
2024-05-28 16:55:00 -
Muhalefet ama neye! CHP ve saz arkadaşları üzerlerine hiç alınmasın

İsmail Çağlar, muhalefetin Türkiye'deki toplumsal ve siyasal eksikliklerine dikkat çekti. Geleneksel siyasi yapıların ötesinde, toplumun genelini kapsayan bir muhalif anlayışın gerekliliğine vurgu yapan Çağlar, gazeteci ve sanatçıların toplumu daha ileri taşıyacak eleştiriler yapması gerektiğini belirtti. Çağlar, Takvim gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

İsmail Çağlar, muhalefetin Türkiye'deki toplumsal ve siyasal eksikliklerine dikkat çekti. Geleneksel siyasi yapıların ötesinde, toplumun genelini kapsayan bir muhalif anlayışın gerekliliğine vurgu yapan Çağlar, gazeteci ve sanatçıların toplumu daha ileri taşıyacak eleştiriler yapması gerektiğini belirtti. Çağlar, Takvim gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Toplumsal ve siyasal hayatımızın en büyük eksiği muhalefettir.

Yanlış anlaşılmasın muhalefetten kastım CHP ve saz arkadaşları değil. Gerçi onların da günahı büyük ama daha geniş anlamda bir siyasallıktan, toplumsallıktan ve muhalefetten bahsediyorum.

Muhalefetten kastım desteklediği cumhurbaşkanı seçilmeyen veya mecliste çoğunluğu elde edemeyen partiler değil. Daha geniş bir perspektifte toplumun ve siyasetin gittiği yerle, durumuyla ilgili eleştirel düşünceler dile getirmesi beklenen grupları kastediyorum.
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Mesela sık sık duyarız; gazeteci ve sanatçı muhalif olur, diye. Doğrudur ancak gazetecinin ve sanatçının muhalifliği iktidara karşı muhalefet bloğunu desteklemek ve maalesef sıkça gördüğümüz haliyle iktidarın değil muhalefetin sözcülüğünü yapmak değildir. Gündelik siyasetin iktidar ve muhalefet tartışmalarının daha üstünde, gerektiğinde ikisini de eleştiren, gündelik siyasetin kısa vadesinden kurtulup daha uzun vadeli çıkarımlar yapabilen bir muhalefete ihtiyacımız var.

Böyle bir muhalefetimiz olsaydı söz gelimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ya da CHP genel başkanı Özel'in ne dediğinden bağımsız olarak İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma tepki gösterirdi. İsrail'in uyguladığı soykırıma tepki verirken iç politikayı, artık iyiden iyiye kabak tadı vermiş seküler takıntıları, Türk modernleşmesinin Araplara karşı geliştirdiği ırkçı yaklaşımı bir kenara bırakıp; meseleye hukuk ve haklar çerçevesinden yaklaşıp bedeli ne olursa olsun İsrail'i lanetlemeye cesaret edebilenler gerçek muhalefet olurdu. (...)" 

 

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